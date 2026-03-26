El regreso de Luisa Cortina y Marilyn Patiño sacudió La casa de los famosos Colombia y terminó en una discusión que llamó la atención. Las exparticipantes del reality protagonizaron un fuerte enfrentamiento frente a todos los habitantes.

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¿Por qué Luisa Cortina y Marilyn Patiño volvieron a La casa de los famosos Colombia?

El regreso de Luisa Cortina y Marilyn Patiño, junto a Beba de la Cruz, se dio bajo la dinámica llamada “El poder de la resurrección”. Esta actividad permite que participantes eliminadas regresen temporalmente a la casa con la posibilidad de recuperar su lugar en la competencia.

Luisa Cortina, Marilyn Patiño y Beba visitan La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Sin embargo, su reingreso no fue definitivo. El “Jefe” estableció que solo una de ellas podrá continuar en el programa, decisión que dependerá de la votación del público el viernes 27 de marzo, en lo que se ha denominado el “día del juicio final”.

El objetivo de esta dinámica es alterar la convivencia dentro del reality, obligando a las participantes a adaptarse rápidamente y generar movimientos dentro de las alianzas ya establecidas.

Cabe recordar que Luisa Cortina fue la primera eliminada de la temporada en enero, mientras que Marilyn Patiño salió en una eliminación doble en febrero.

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¿Por qué Luisa Cortina y Marilyn Patiño se enfrentaron en La casa de los famosos?

Durante una conversación dentro de la casa, surgieron diferencias entre ambas participantes relacionadas con la forma de comunicarse. Luisa Cortina expresó que prefiere la franqueza y cuestionó algunas actitudes contradictorias de Marilyn.

"Yo prefiero la gente directa, no con memoria selectiva, ni acomodando, ni negando en la cara", le dijo Luisa a Marilyn.

Luisa Cortina y Marilyn Patiño se enfrentaron en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Por su parte, Marilyn Patiño respondió señalando que su compañera estaba siendo irrespetuosa, calificándola de “grosera" y "verdulera", lo que elevó el tono de la discusión.

El momento escaló cuando Luisa se levantó de su asiento para encarar a Marilyn, lo que aumentó la tensión en el ambiente.

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¿Cómo fue la discusión entre Marilyn Patiño y Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia?

La confrontación continuó con ambas participantes elevando la voz y acercándose mientras discutían. En medio del intercambio, Marilyn Patiño le pidió a Luisa Cortina que mantuviera distancia, mientras que ella respondió que podía reaccionar como quisiera.

A medida que avanzaba el cruce, ambas comenzaron a subir la voz, repitiendo que podían gritar más fuerte que la otra, lo que mantuvo la tensión durante varios minutos.

En seguida, salieron comentarios personales a la luz. Patiño le dijo a Cortina que tenía “los dientes sucios” y “mal aliento”, lo que aumentó el nivel del enfrentamiento. Seguido a ello, Luisa la tildó de mentirosa.

Mientras la discusión avanzaba, los demás habitantes del reality observaban lo que sucedía sin intervenir entre ellas. A pesar de esto, no se registró contacto físico, aunque los internautas destacan que la situación estuvo cerca de escalar.