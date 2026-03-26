Angustia en familia de Yina Calderón por delicada situación médica de un ser querido
Mamá de Yina Calderón expuso preocupante estado de salud de ser querido: “se queda sin oxígeno en el cerebro”.
Merly Ome, madre de Yina Calderón, preocupó a sus seguidores al reaparecer en redes sociales la tarde de este jueves 26 de marzo con una delicada situación. La mujer se mostró desde un centro médico para pedir ayuda.
¿Qué se sabe del complicado estado de un ser querido de Yina Calderón?
A través de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una amplia audiencia, Merly Ome reveló la difícil situación que atraviesa actualmente.
La mujer, quien había estado alejada de las redes sociales durante un tiempo, explicó que su ausencia se debe a que su padre lleva varios días hospitalizado por una delicada condición de salud.
"Tengo a mi padre desde hace días muy enfermo en el hospital. Ustedes saben que tristemente así es la vida, es muy duro tener a nuestros papás enfermos", expresó.
Según contó Merly, el hombre permanece internado por problemas de oxigenación en el cerebro, una situación bastante delicada que podría comprometer su vida si no se atiende a tiempo.
"Estamos esperando a que lo remitan para una cirugía, porque se queda a cada rato sin oxígeno en el cerebro. Ayúdenme", agregó.
Por ahora, Merly permanece a la espera de una pronta remisión que permita realizar el procedimiento médico necesario, mientras continúa pidiendo apoyo y oraciones en medio de la incertidumbre por la evolución de su padre.
¿Cuáles son las complicaciones por falta de oxígeno en el cerebro?
Según expertos la falta de oxígeno en el cerebro conocida medicamente como hipoxia cerebral es una urgencia médica grave debido a que la ausencia de este ocasiona que las células cerebrales comiencen a morir poco a poco.
Esto puede ocasionar que los pacientes sufran daños irreversibles, incluso a caer en coma o perder la vida. Los síntomas de la hipoxia cerebral incluyen confusión, desmayos, mareos, alteraciones motoras y pérdida de la memoria.
Hasta el momento, Merly Ome no ha entregado nuevas actualizaciones sobre el estado de salud de su padre, por lo que sus seguidores permanecen atentos a cualquier información que pueda compartir en las próximas horas.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike