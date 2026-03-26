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Sonia, viuda de Yeison Jiménez, reapareció en redes tras dos meses de su muerte

Tras dos meses de su fallecimiento, Sonia, esposa de Yeison Jiménez, volvió a aparecer en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La inesperada reaparición de Sonia, viuda de Yeison Jiménez
La inesperada reaparición de Sonia, viuda de Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

Sonia Restrepo, esposa del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, reapareció en redes sociales dos meses después de su muerte, generando diversas reacciones entre los seguidores del artista. Desde la tragedia, la mujer se había mantenido alejada del mundo digital.

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¿Qué dijo Sonia al reaparecer dos meses después de la partida de Yeison Jiménez?

Durante la tarde de este jueves 26 de marzo, Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió en sus redes sociales una inesperada fotografía junto a Sonia Restrepo, viuda del icónico artista que falleció en un accidente aéreo el 10 de enero del presente año.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En la imagen, publicada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a ambas mujeres posando juntas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un detalle particular: las dos lucen outfits elegantes y Sonia aparece sonriendo por primera vez tras dos meses de la tragedia que la enluta.

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Sin embargo, vale la pena destacar que se desconoce si la instantánea corresponde a un momento reciente o si se trata de una fotografía antigua que la hermana de Yeison Jiménez decidió compartir con sus seguidores en este inesperado momento.

Asimismo, Lina no acompañó la imagen con ningún mensaje, más allá de musicalizarla con la canción Sublime mujer, grabada por Yeison Jiménez años atrás.

¿Es la primera vez que Sonia reaparece en redes tras la muerte de Yeison Jiménez?

Esta no es la primera vez que Sonia reaparece en redes sociales tras la muerte de Yeison Jiménez, sin embargo, dichas apariciones siempre han sido por medio de perfiles de terceros y no del suyo propiamente.

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Incluso es Lina Jiménez quien se ha encargado de compartir contenido relacionado a su familia, siendo uno de los más emotivos el cumpleaños de Thaliana la hija de Yeison Jiménez quien cumplió 8 años el 2 de marzo. En aquella ocasión se pudo apreciar un sutil cambio de look de Sonia, quien decidió realizarse un corte de cabello hasta los hombros.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)
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