Sonia, viuda de Yeison Jiménez, reapareció en redes tras dos meses de su muerte

Sonia Restrepo, esposa del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, reapareció en redes sociales dos meses después de su muerte, generando diversas reacciones entre los seguidores del artista. Desde la tragedia, la mujer se había mantenido alejada del mundo digital.

Artículos relacionados Talento nacional Exparticipante de La casa de los famosos Colombia confirmó su separación: ¿de quién se trata?

¿Qué dijo Sonia al reaparecer dos meses después de la partida de Yeison Jiménez?

Durante la tarde de este jueves 26 de marzo, Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió en sus redes sociales una inesperada fotografía junto a Sonia Restrepo, viuda del icónico artista que falleció en un accidente aéreo el 10 de enero del presente año.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En la imagen, publicada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a ambas mujeres posando juntas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un detalle particular: las dos lucen outfits elegantes y Sonia aparece sonriendo por primera vez tras dos meses de la tragedia que la enluta.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Cómo será elegida la famosa que usará el poder de resurrección en La casa de los famosos Colombia?

Sin embargo, vale la pena destacar que se desconoce si la instantánea corresponde a un momento reciente o si se trata de una fotografía antigua que la hermana de Yeison Jiménez decidió compartir con sus seguidores en este inesperado momento.

Asimismo, Lina no acompañó la imagen con ningún mensaje, más allá de musicalizarla con la canción Sublime mujer, grabada por Yeison Jiménez años atrás.

¿Es la primera vez que Sonia reaparece en redes tras la muerte de Yeison Jiménez?

Esta no es la primera vez que Sonia reaparece en redes sociales tras la muerte de Yeison Jiménez, sin embargo, dichas apariciones siempre han sido por medio de perfiles de terceros y no del suyo propiamente.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló la conversación que tuvo con Yeison Jiménez un día antes de su muerte

Incluso es Lina Jiménez quien se ha encargado de compartir contenido relacionado a su familia, siendo uno de los más emotivos el cumpleaños de Thaliana la hija de Yeison Jiménez quien cumplió 8 años el 2 de marzo. En aquella ocasión se pudo apreciar un sutil cambio de look de Sonia, quien decidió realizarse un corte de cabello hasta los hombros.