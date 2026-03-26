Kika Nieto quedó en shock al ver su vestido de bodas; así fue el especial momento

La presentadora Kika Nieto sorprendió con su reacción tras conocer cómo será el vestido de su boda.

Kika Nieto se prepara para su matrimonio con Diego Barajas. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Kika Nieto al ver su vestido de bodas?

Mediante su cuenta de Instagram, la presentadora del programa del Canal RCN, Mujeres sin filtro, emocionó al decir que quedó gratamente sorprendida con el resultado y no pudo ocultarlo al quedar literalmente con la boca abierta ante la pieza que parece ser de colección.

El pasado 30 de enero, la influenciadora vivió uno de los momentos más emotivos de su vida.

Durante el programa en vivo, su ahora prometido Diego Barajas, la sorprendió y le pidió matrimonio ante la emoción de sus compañeras de set.

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Desde entonces, Kika ha mostrado cómo va tomando decisiones y finiquitando detalles del esperado evento que unirá sus vidas para siempre.

La pareja no ha revelado detalles exactos sobre cuándo y dónde será el matrimonio, pero sí han compartido su emoción con cada paso dado antes de la boda.

¿La expareja de Kika Nieto, Santi Maye, se casará?

Por otro lado, la expareja de Kika, Santiago Macías, también anunció que llega al altar con su actual pareja Laura Guzmán.

Ambos están preparando este paso tan importante luego de haber compartido su vida por más de una década, demostrando que las segundas oportunidades son muy valiosas y que cada historia de amor tiene su propio camino.

La presentadora ha pensado en todo y no quiere que se le escape ningún detalle de lo que para ella es un nuevo comienzo.

Kika siente que su vida está en su momento más fuerte y estable, y por eso cada decisión que toma está cargada de ilusión y significado.

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Su boda no solo representa la unión con Diego, sino también la consolidación de una etapa en la que se siente plena y segura.

Con emociones a flor de piel y sorpresas constantes, la boda de Kika promete ser uno de los eventos más comentados en el mundo del entretenimiento colombiano.