Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Kika Nieto quedó en shock al ver su vestido de bodas; así fue el especial momento

Kika Nieto quedó en shock al ver su vestido de bodas y compartió la emoción de este momento único con sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Kika Nieto reacciona a su vestido de bodas.
Kika Nieto reacciona a su vestido de bodas y emociona a sus seguidores. (Foto Canal RCN) (Foto del vestido Freepik)

La presentadora Kika Nieto sorprendió con su reacción tras conocer cómo será el vestido de su boda.

Kika Nieto se prepara.
Kika Nieto se prepara para su matrimonio con Diego Barajas. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Kika Nieto al ver su vestido de bodas?

Mediante su cuenta de Instagram, la presentadora del programa del Canal RCN, Mujeres sin filtro, emocionó al decir que quedó gratamente sorprendida con el resultado y no pudo ocultarlo al quedar literalmente con la boca abierta ante la pieza que parece ser de colección.

El pasado 30 de enero, la influenciadora vivió uno de los momentos más emotivos de su vida.

Durante el programa en vivo, su ahora prometido Diego Barajas, la sorprendió y le pidió matrimonio ante la emoción de sus compañeras de set.

Artículos relacionados

Desde entonces, Kika ha mostrado cómo va tomando decisiones y finiquitando detalles del esperado evento que unirá sus vidas para siempre.

La pareja no ha revelado detalles exactos sobre cuándo y dónde será el matrimonio, pero sí han compartido su emoción con cada paso dado antes de la boda.

¿La expareja de Kika Nieto, Santi Maye, se casará?

Por otro lado, la expareja de Kika, Santiago Macías, también anunció que llega al altar con su actual pareja Laura Guzmán.

Ambos están preparando este paso tan importante luego de haber compartido su vida por más de una década, demostrando que las segundas oportunidades son muy valiosas y que cada historia de amor tiene su propio camino.

La presentadora ha pensado en todo y no quiere que se le escape ningún detalle de lo que para ella es un nuevo comienzo.

Kika siente que su vida está en su momento más fuerte y estable, y por eso cada decisión que toma está cargada de ilusión y significado.

Artículos relacionados

Su boda no solo representa la unión con Diego, sino también la consolidación de una etapa en la que se siente plena y segura.

Con emociones a flor de piel y sorpresas constantes, la boda de Kika promete ser uno de los eventos más comentados en el mundo del entretenimiento colombiano.

Kika Nieto es presentadora.
Kika Nieto es presentadora del programa Mujeres sin filtro de RCN. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Preocupación por grave estado de salud de un ser querido de Yina Calderón Yina Calderón

Angustia en familia de Yina Calderón por delicada situación médica de un ser querido

Mamá de Yina Calderón expuso preocupante estado de salud de ser querido: “se queda sin oxígeno en el cerebro”.

Koral Costa rompió el silencio al ver a Omar Murillo vestido de mujer Omar Murillo

Koral Costa reaccionó al ver a Omar Murillo vestido de mujer tras su separación

Koral Costa reaccionó al ver a su exesposo Omar Murillo vestido de mujer, en medio de rumores sobre su orientación.

Rumores sobre Nicolás Arrieta y Manuela Ortiz: ¿hay ruptura en la pareja? Nicolás Arrieta

¿Nicolás Arrieta y Manuela Ortiz terminaron su relación sentimental? Esto dijo el influencer

Los rumores sobre una posible ruptura entre Nicolás Arrieta y Manuela Ortiz han tomado fuerza en redes sociales.

Lo más superlike

Juan Palau reveló a quien apoya en la resurrección. La casa de los famosos

Juan Palau reveló a quién quiere de regreso en La casa de los famosos con el poder de la resurrección

Juan Palau reveló a quién quiere de regreso en La casa de los famosos con el poder de la resurrección y sorprendió con su apoyo.

Manuela QM comparte un curioso mensaje tras la ruptura con Blessd Blessd

Manuela QM reaparece con curioso mensaje luego de que Blessd confirmara la ruptura: esto dijo

Beneficios de tener el celular en silencio: cómo impacta tu productividad y salud mental Salud

Beneficios de tener el celular en silencio: cómo impacta tu productividad y salud mental

¿Quién es Noelia Castillo, la joven de 25 años que accederá a la eutanasia en España? Viral

¿Quién es Noelia Castillo, la joven de 25 años que accederá a la eutanasia en España?

Alejandra Guzmán sufrió un accidente casero Talento internacional

Alejandra Guzmán sufrió aparatoso accidente: su padre revela su estado de salud