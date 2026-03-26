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Juan Palau reveló a quién quiere de regreso en La casa de los famosos con el poder de la resurrección

Juan Palau reveló a quién quiere de regreso en La casa de los famosos con el poder de la resurrección y sorprendió con su apoyo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juan Palau reveló a quien apoya en la resurrección.
Juan Palau reveló a quien apoya en la resurrección de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Juan Palau, reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia, confesó quién quiere que gane el poder de la resurrección.

Juan Palau quedó eliminado.
Juan Palau quedó eliminado el pasado domingo 22 de marzo. (Foto Canal RCN)

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¿A quién apoya Juan Palau para ganarse el poder de la resurrección en La casa de los famosos Colombia 3?

El cantante quedó fuera del reality el pasado 22 de marzo al ser el participante con la menor votación por parte del público.

Desde entonces, ha estado presente en diferentes espacios mediáticos compartiendo sus opiniones sobre el juego y los participantes que aún siguen en competencia.

Mañana se conocerá a la exparticipante que tendrá una segunda oportunidad dentro de la casa más famosa del país, y Palau no dudó en expresar su apoyo a Marilyn Patiño.

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Según él, siente afinidad con los artistas y considera que Marilyn es una mujer talentosa que puede aportar contrastes interesantes a las dinámicas y a la convivencia.

Para el paisa, su personalidad es necesaria en el reality, pues genera momentos de tensión y emoción que mantienen viva la competencia.

El cantante explicó que su respaldo hacia Marilyn se debe a la energía que ella transmite y a la manera en que enfrenta cada situación dentro del programa.

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Aunque su paso inicial estuvo marcado por enfrentamientos con Luisa Cortina, Palau cree que esa intensidad es parte de lo que hace atractivo el formato.

En su opinión, Marilyn tiene la capacidad de sorprender y de darle un giro inesperado a las relaciones dentro de la casa, algo que considera vital para mantener el interés del público.

¿Quién se enfrentará a Juanda Caribe por el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia 3?

Campanita fue el ganador de la prueba de salvación y esta noche se enfrentará a Juanda Caribe para intentar arrebatarle el tan deseado poder que puede modificar la placa parcial de nominados.

El tiempo se acaba y pronto se conocerá quién será el famoso que tendrá que abandonar la casa en el camión de la mudanza y será recordado como un “mueble” en la historia del programa.

Juan Palau quiere que se quede Marilyn Patiño.
Juan Palau quiere que se quede Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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