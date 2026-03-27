Marilyn Patiño no pudo contener las lágrimas en La casa de los famosos Colombia; ¿cuál fue la razón?

Marilyn Patiño ha aprovechado su estadía en La casa de los famosos Colombia 3 para hablar y escuchar a sus compañeros, y esta vez lo hizo con Alejandro Estrada.

Marilyn Patiño escucha la versión de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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En una conversación privada, el actor le confesó a la actriz cómo se ha sentido en la competencia tras la ruptura con Yuli Ruiz y las acusaciones que le han hecho.

Estrada recordó las palabras que le dedicó Marilyn en su congelado con Renzo Meneses y expresó que no entiende por qué lo señaló de tener un ego enorme y no saber pedir disculpas, cuando considera que no conoce el trasfondo ni las dos versiones de la historia.

Marilyn le aseguró que no tomará partido por ninguna de las partes y que, aunque quisiera replicarle, no puede hacerlo porque correría el riesgo de dar información externa.

Según ella, lo mejor es esperar a salir del programa para tener esa conversación, ya que Estrada entenderá su posición cuando vea lo que circula en redes sociales.

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¿Por qué lloró Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia 3?

Alejandro, por su parte, manifestó que ha tenido que lidiar con los calificativos de sus compañeros, los cuales han afectado la imagen que ha construido durante años. Estas palabras conmovieron a Marilyn, quien derramó lágrimas al escuchar al cucuteño.

Yuli se quedó sin su compañera fiel Manuela, mientras que Alexa se ha mostrado cercana al actor, lo que alimenta las especulaciones de que todo hace parte de una estrategia.

Estrada parece consciente de que cada movimiento dentro de la casa puede ser interpretado como un plan para fortalecer su posición en el juego.

El regreso de dos concursantes que estuvieron fuera por un tiempo añade un nuevo nivel de tensión.

Los habitantes deben decidir cómo jugar sus cartas, ya que estos exparticipantes traen consigo información valiosa que puede alterar las dinámicas internas.

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La posibilidad de que tengan conocimiento de lo que se dice afuera genera incertidumbre y obliga a los demás a analizar con mayor cuidado sus movimientos.

La competencia avanza y las relaciones dentro de la casa se transforman constantemente, dejando claro que el juego no solo se mide en pruebas, sino también en la manera de manejar las emociones y las percepciones.