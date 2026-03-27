Karola reveló que tiene pareja por fuera de La casa de los famosos Colombia; ¿cómo reaccionó Eidevin?

Karola revela que no ha avanzado en su romance con Eidevin porque tiene un amorío por fuera de La casa de los famosos Colombia 3.

Karola revela que su romance con Eidevin no avanza por un tercero en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul y Juanse Quintero, involucrados en accidente de tránsito: impactante video

¿Karola tiene pareja por fuera de La casa de los famosos Colombia 3?

En una conversación con la actriz Marilyn Patiño, la cartagenera expresó que se siente conflictuada y confundida con lo que está sintiendo por Eidevin.

Karola aceptó que le gusta el costeño, pero que ya tiene un romance con alguien afuera de la competencia y no quiere fallarle ni sentirse mal por no respetar ese vínculo.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla aparece llorando tras vestirse de luto por dolorosa pérdida: sacó a la luz su último chat

¿Qué consejo le dio Marilyn Patiño a Karola sobre su romance con Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?

Patiño le dijo que la entendía porque el encierro cambiaba muchas perspectivas y que posiblemente, cuando se encuentre con esa persona, las cosas no sean iguales.

La creadora de contenido explicó que precisamente eso es lo que la detiene de dejarse llevar con Eidevin, aunque tampoco quiere desaprovechar las oportunidades por algo que no sabe si seguirá funcionando.

Reconoció que lo que tiene afuera no es algo serio, pero que de todas formas no es la manera en la que ella actúa, ya que le gusta ser frentera y transparente.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sofía Jaramillo reaccionó a la eliminación de Manuela Gómez y dejó inesperada confesión; esto dijo

Patiño le aconsejó que si lo que mantiene fuera no es formal, lo mejor sería dejarlo en el pasado y aprovechar su presente en el reality.

Karola también insistió en que quiere cuidar su imagen, pues para ella es lo más importante.

Eidevin, por su parte, ha mostrado interés en Karola, pero ahora deberá enfrentar la realidad de que ella tiene un compromiso emocional fuera del programa.

Esta situación podría modificar la manera en que ambos interactúan y, al mismo tiempo, influir en la percepción que los demás participantes tienen de ellos.

Los participantes, además, están en una actividad en la que su conocimiento en idiomas extranjeros será fundamental para poder ser los ganadores.

Asimismo, conoceremos al equipo que obtendrá el beneficio y al grupo que tendrá que sufrir un tedioso castigo, lo que añade más tensión y expectativa a la convivencia dentro de la casa.