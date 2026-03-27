El pasado jueves 26 de marzo, el camión de la mudanza volvió a La casa de los famosos Colombia 2026 para llevarse otro “mueble”, pues el primero que se llevó fue a Maiker Smith.

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El primer mueble eliminado de la competencia fue elegido por el público, quienes votaron para que el participante saliera de la casa más famosa.

En esta ocasión, fueron los mismos participantes quienes tuvieron la responsabilidad de votar para elegir al “mueble”, sin saber que el camión de mudanza se lo llevaría y lo eliminaría por siempre.

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¿Qué ha pasado tras la eliminación de Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Manuela Gómez se puso en contacto con el padre de su hija en vivo en Buen día, Colombia, donde se volvió a tocar el tema del anillo que él le entregó durante su congelado.

Manuela Gómez se sincera en vivo tras propuesta de su expareja. (Foto: Canal RCN)

La empresaria fue la primera participante en recibir su congelado en donde estuvo su expareja Juan Pablo Restrepo, junto a su hija Samantha, lo que la recargó de energía.

Durante su congelado, su expareja le pidió matrimonio, pero como ella no podía responder, el tema quedó en el aire.

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Por eso mismo, tras su salida de la competencia Manuela se comunicó en vivo con Juan Pablo y le respondió si acepta casarse con él.

¿Manuela Gómez aceptó la propuesta de matrimonio de Juan Pablo Restrepo?

Como es la rutina, los eliminados de La casa de los famosos Colombia 2026 llegan a Buen día Colombia para hablar de su participación en la competencia y Manuela Gómez no fue la excepción.

Manuela Gómez habla en vivo sobre su posible matrimonio con su ex. (Foto: Canal RCN)

Durante su entrevista, Manuela se comunicó en vivo y en directo con su hija y su ex, Juan Pablo Restrepo y ahí aprovechó para hablar de la propuesta de matrimonio.

La empresaria le contestó a su ex que debe pensar su respuesta y él dejó claro que la seguirá esperando, pues el rostro del influenciador demostró su amor y su emoción de poder hablar con ella.

De hecho, los mismos presentadores dijeron que se le veía la cara de enamorado, pues sonreía cada vez que le respondía.

Aunque no fue un final esperado, los televidentes estarán a la expectativa si Gómez decidirá darle una nueva oportunidad al padre de su hija.