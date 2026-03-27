Manuela Gómez salió de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3 en el camión de la mudanza al ser considerada como la más “mueble” por sus compañeros.

Manuela Gómez fue eliminada por el camión de la mudanza. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul y Juanse Quintero, involucrados en accidente de tránsito: impactante video

¿Cómo fue elegida Manuela Gómez para ser la eliminada por el camión de la mudanza en La casa de los famosos Colombia 3?

La dinámica del camión regresó, pero esta vez con un sistema de elección distinto. Los habitantes fueron citados al confesionario y, uno a uno, señalaron al participante que menos aportaba a la convivencia y al juego.

Diez de ellos coincidieron en que Manuela no servía para absolutamente nada, ni siquiera para ayudar en los oficios básicos de la casa.

Antes de que el camión llegara, se enfrentó con Valentino Lázaro, convencida de que no era ningún “mueble” y que el público estaba satisfecho con el contenido que ofrecía.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla aparece llorando tras vestirse de luto por dolorosa pérdida: sacó a la luz su último chat

Lázaro, por su parte, fue tajante al afirmar que ella era la concursante más inútil de todas las temporadas.

Manuela replicó, asegurando que si había llegado a esa instancia era porque sí aportaba al juego.

Yuli Ruiz intervino en su defensa y le dijo a Valentino que estaba segura de que él saldría antes que Manuela.

Sin embargo, la decisión ya estaba tomada y la paisa abandonó la competencia entre lágrimas y la tristeza de su amiga.

¿Cómo se modificó el juego en La casa de los famosos Colombia tras la eliminación de Manuela Gómez?

La eliminación de Manuela modificó las reglas del juego. Ahora serán dos los participantes que regresen con el poder de la resurrección: uno escogido por los habitantes y otro elegido por la votación del público.

En este momento, Beba, Marilyn Patiño y Luisa Cortina compiten por esos dos cupos. Cada una representa un estilo diferente de convivencia y estrategia, lo que asegura que el regreso de cualquiera de ellas dará un giro importante al reality.

Artículos relacionados Melissa Martínez Exesposo de Melissa Martínez le habría respondido tras sus declaraciones de su divorcio por infidelidad

Juanda Caribe logró defender su poder de salvación frente a Campanita, lo que le da la posibilidad de modificar la placa de nominados.

El tiempo avanza y la tensión crece. Muy pronto se conocerán quiénes serán las dos figuras que regresen con la resurrección y también quién será el próximo en abandonar la casa.