Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así fue el último enfrentamiento de Manuela Gómez antes de salir eliminada en el camión de la mudanza

Manuela Gómez vivió un intenso enfrentamiento con Valentino Lázaro antes de salir eliminada en el camión de la mudanza.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Manuela Gómez tuvo un último enfrentamiento.
Manuela Gómez tuvo un último enfrentamiento antes de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Manuela Gómez salió de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3 en el camión de la mudanza al ser considerada como la más “mueble” por sus compañeros.

Manuela Gómez fue eliminada.
Manuela Gómez fue eliminada por el camión de la mudanza. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo fue elegida Manuela Gómez para ser la eliminada por el camión de la mudanza en La casa de los famosos Colombia 3?

La dinámica del camión regresó, pero esta vez con un sistema de elección distinto. Los habitantes fueron citados al confesionario y, uno a uno, señalaron al participante que menos aportaba a la convivencia y al juego.

Diez de ellos coincidieron en que Manuela no servía para absolutamente nada, ni siquiera para ayudar en los oficios básicos de la casa.

Antes de que el camión llegara, se enfrentó con Valentino Lázaro, convencida de que no era ningún “mueble” y que el público estaba satisfecho con el contenido que ofrecía.

Artículos relacionados

Lázaro, por su parte, fue tajante al afirmar que ella era la concursante más inútil de todas las temporadas.

Manuela replicó, asegurando que si había llegado a esa instancia era porque sí aportaba al juego.

Yuli Ruiz intervino en su defensa y le dijo a Valentino que estaba segura de que él saldría antes que Manuela.

Sin embargo, la decisión ya estaba tomada y la paisa abandonó la competencia entre lágrimas y la tristeza de su amiga.

¿Cómo se modificó el juego en La casa de los famosos Colombia tras la eliminación de Manuela Gómez?

La eliminación de Manuela modificó las reglas del juego. Ahora serán dos los participantes que regresen con el poder de la resurrección: uno escogido por los habitantes y otro elegido por la votación del público.

En este momento, Beba, Marilyn Patiño y Luisa Cortina compiten por esos dos cupos. Cada una representa un estilo diferente de convivencia y estrategia, lo que asegura que el regreso de cualquiera de ellas dará un giro importante al reality.

Artículos relacionados

Juanda Caribe logró defender su poder de salvación frente a Campanita, lo que le da la posibilidad de modificar la placa de nominados.

El tiempo avanza y la tensión crece. Muy pronto se conocerán quiénes serán las dos figuras que regresen con la resurrección y también quién será el próximo en abandonar la casa.

Manuela Gómez le dejó el candado a Valentino Lázaro.
Manuela Gómez le dejó el candado a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Eidevin queda en placa tras abrir la caja de pandora en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: Eidevin entra a placa tras abrir la caja de Pandora, ¿qué ocurrió?

La caja de Pandora cambió el juego en La casa de los famosos y afectó a participante de Calma.

Marilyn Patiño, Beba y Luisa Cortina: volverán dos con el poder de resurrección a La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia: el poder de resurrección cambió y ahora no solo entra una sino dos

El poder de resurrección cambió en La casa de los famosos y ahora no solo los participantes votarán por la famosa que se quede.

Volvió el camión de la mudanza y se llevó a Manuela Gómez La casa de los famosos

El camión de la mudanza regresó a La casa de los famosos y sacó a un participante: ¿Manuela o Eidevin?

El camión de la mudanza regresó a La casa de los famosos Colombia y sacó a un participante que muchos se esperaban.

Lo más superlike

Jhonny Rivera arremete contra Giovanny Ayala tras críticas a su boda Jhonny Rivera

Jhonny Rivera arremete contra Giovanny Ayala por críticas a su boda

Jhonny Rivera respondió a Giovanny Ayala tras críticas a su boda y desató debate en redes sociales.

Vuelve el Master Training UAO - RCN con enfoque en televisión en vivo Producciones RCN

Vuelve la iniciativa que acerca a nuevos talentos al mundo de la TV en vivo: ¿De qué se trata?

Mujer vinculada con Blessd se pronunció y aseguró tener más pruebas. Blessd

Modelo vinculada con Blessd rompe el silencio tras los señalamientos: "ya habría mostrado pruebas”

Beneficios de tener el celular en silencio: cómo impacta tu productividad y salud mental Salud

Beneficios de tener el celular en silencio: cómo impacta tu productividad y salud mental

Alejandra Guzmán sufrió un accidente casero Talento internacional

Alejandra Guzmán sufrió aparatoso accidente: su padre revela su estado de salud