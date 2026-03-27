Así fue el último enfrentamiento de Manuela Gómez antes de salir eliminada en el camión de la mudanza
Manuela Gómez vivió un intenso enfrentamiento con Valentino Lázaro antes de salir eliminada en el camión de la mudanza.
Manuela Gómez salió de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3 en el camión de la mudanza al ser considerada como la más “mueble” por sus compañeros.
¿Cómo fue elegida Manuela Gómez para ser la eliminada por el camión de la mudanza en La casa de los famosos Colombia 3?
La dinámica del camión regresó, pero esta vez con un sistema de elección distinto. Los habitantes fueron citados al confesionario y, uno a uno, señalaron al participante que menos aportaba a la convivencia y al juego.
Diez de ellos coincidieron en que Manuela no servía para absolutamente nada, ni siquiera para ayudar en los oficios básicos de la casa.
Antes de que el camión llegara, se enfrentó con Valentino Lázaro, convencida de que no era ningún “mueble” y que el público estaba satisfecho con el contenido que ofrecía.
Lázaro, por su parte, fue tajante al afirmar que ella era la concursante más inútil de todas las temporadas.
Manuela replicó, asegurando que si había llegado a esa instancia era porque sí aportaba al juego.
Yuli Ruiz intervino en su defensa y le dijo a Valentino que estaba segura de que él saldría antes que Manuela.
Sin embargo, la decisión ya estaba tomada y la paisa abandonó la competencia entre lágrimas y la tristeza de su amiga.
¿Cómo se modificó el juego en La casa de los famosos Colombia tras la eliminación de Manuela Gómez?
La eliminación de Manuela modificó las reglas del juego. Ahora serán dos los participantes que regresen con el poder de la resurrección: uno escogido por los habitantes y otro elegido por la votación del público.
En este momento, Beba, Marilyn Patiño y Luisa Cortina compiten por esos dos cupos. Cada una representa un estilo diferente de convivencia y estrategia, lo que asegura que el regreso de cualquiera de ellas dará un giro importante al reality.
Juanda Caribe logró defender su poder de salvación frente a Campanita, lo que le da la posibilidad de modificar la placa de nominados.
El tiempo avanza y la tensión crece. Muy pronto se conocerán quiénes serán las dos figuras que regresen con la resurrección y también quién será el próximo en abandonar la casa.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike