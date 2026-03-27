Valentino Lázaro descubrió un momento inesperado entre Karola y Eidevin en La casa de los famosos

El romance entre Karola y Eidevin sigue creciendo y cada vez les resulta más difícil ocultarlo en La casa de los famosos Colombia 3.

Eidevin y Karola siguen construyendo su romance en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul y Juanse Quintero, involucrados en accidente de tránsito: impactante video

¿Cómo reaccionó Valentino Lázaro al ver a Karola y Eidevin coqueteándose en La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras se coqueteaban en una de las habitaciones y trataban de darse un beso con la excusa de compartirse comida boca a boca, Valentino Lázaro los sorprendió y los descubrió.

Ante la reacción de Valentino, Karola le dijo que no entendía su actitud, pues no se habían besado en ese momento ni tampoco antes, y que ahora iba a empezar de chismoso a decir lo que no era.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla aparece llorando tras vestirse de luto por dolorosa pérdida: sacó a la luz su último chat

Eidevin, por su parte, le sugirió a Karola seguir con el juego, pero sin dejar ver a Valentino, por lo que taparon un costado con una toalla y Karola le quitó el chocolate de la boca, asegurando que ni siquiera le tocó los labios. Aunque lo siguen negando, o al menos Karola, la cercanía entre ambos es cada vez más evidente.

Los demás habitantes ya hablan de ellos como una posible pareja que puede convertirse en una fortaleza o en un blanco dentro de las estrategias del reality.

¿Qué pasará en el juego tras la eliminación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 3?

La salida de Manuela Gómez cambió las reglas del juego y abrió nuevas dinámicas. Ahora serán dos los participantes que regresen con el poder de la resurrección: uno escogido por los habitantes y otro por el público.

La convivencia se transforma en un tablero de juego donde cada gesto, cada cercanía y cada palabra cuentan.

La expectativa por conocer a las dos resucitadas mantiene a los habitantes en alerta. Beba, Marilyn Patiño y Luisa Cortina compiten por esos cupos, y su regreso promete intensificar las emociones dentro de la casa.

Artículos relacionados Manuela Gómez Así fue el último enfrentamiento de Manuela Gómez antes de salir eliminada en el camión de la mudanza

Cada una aporta un estilo distinto: espontaneidad, confrontación o estrategia, lo que asegura que la dinámica cambiará de manera significativa.

Además, Juanda Caribe logró defender su poder de salvación frente a Campanita, lo que le da la posibilidad de modificar la placa de nominados.

Su decisión será clave, pues puede alterar las estrategias de quienes ya sienten la presión de las eliminaciones.