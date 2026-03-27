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La IA revela quiénes serían las exparticipantes que se reincorporarían con el poder de la resurrección a La casa de los famosos

La IA anticipa qué dos exparticipantes podrían reincorporarse a La casa de los famosos Colombia gracias al poder de la resurrección.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La IA predice quienes regresarían a La casa de los famosos por el poder de la resurrección
La IA ha predicho quienes regresarían a La casa de los famosos por el poder de la resurrección. (Foto: Canal RCN)

Esta noche se conocerá quiénes serán las dos exparticipantes que podrán reincorporarse a La casa de los famosos Colombia gracias al poder de la resurrección. Por eso, nos anticipamos y consultamos a la inteligencia artificial para proyectar quiénes volverían al reality según los últimos acontecimientos.

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¿Quiénes serán las dos exparticipantes que se reincorporarían a La casa de los famosos Colombia con el poder de la resurrección, según la IA?

El capítulo del 27 de marzo traerá sorpresas para los habitantes de La casa de los famosos Colombia, ya que durante una gala especial de votaciones deberán elegir a cuál de sus excompañeras desean de regreso: Beba de la Cruz, Marilyn Patiño o Luisa Cortina.

La inteligencia artificial revela quien podrá reincorporarse a La casa de los famosos con el poder de la resurrección
Marilyn Patiño, Beba de la cruz y Luisa Cortina se disputan poder reincorporarse a La casa de los famosos Colombia con el poder de la resurrección. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, lo que no imaginan es que Colombia también está votando de manera paralela para que otra de ellas se reincorpore, por lo que no sería solo una, sino dos las beneficiadas con este poder de resurrección creado por El Jefe.

Con este panorama, desde SuperLike le proporcionamos a la inteligencia artificial los datos recientes sobre la convivencia y el comportamiento de las participantes, lo que arrojó como resultado que, posiblemente, quienes regresen a la competencia sean Beba de la Cruz y Marilyn Patiño.

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¿Por qué la IA predice que Beba de la Cruz y Marilyn Patiño regresarían a La casa de los famosos Colombia con el poder de resurrección?

La inteligencia artificial proyectó que Beba de la Cruz tendría altas probabilidades de regresar a La casa de los famosos Colombia debido al respaldo que ha ganado dentro de la casa.

Esto, en gran parte, impulsado por la gestión de Valentino Lázaro, quien ha estado buscando votos entre sus compañeros para asegurar su permanencia, lo que podría inclinar la balanza a su favor en la votación interna.

Por otro lado, la IA sugirió que Marilyn Patiño tendría mayor fuerza en la votación del público, ya que su reciente participación dentro del programa ha sido bien recibida por los televidentes, algo que también se refleja en redes sociales, donde ha acumulado un notable respaldo a través de numerosos comentarios a su favor.

Estas serían las dos participantes que regresarían a La casa de los famosos con el poder de la resurrección
De acuerdo con la IA, Beba de la Cruz y Marilyn Patiño serían las dos participantes en reincorporarse a La casa de los famosos gracias al poder de la resurrección. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué exparticipantes han regresado a La casa de los famosos Colombia gracias al poder de la resurrección?

En la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, El Jefe presentó por primera vez el poder de la resurrección en medio de una dinámica especial dentro de la casa.

Durante esta actividad, Cindy Ávila, conocida como La Toxi Costeña, fue la ganadora de esta, lo que le permitió ingresar a un cuarto privado y analizar varias fotografías de sus excompañeros antes de tomar una decisión.

Finalmente, la participante eligió que La Jesuu regresara al juego, protagonizando uno de los momentos más comentados de la temporada al traer de vuelta a una concursante ya eliminada.

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