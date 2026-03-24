La casa de los famosos Colombia: Beba, Marilyn y Luisa regresaron y desataron llanto y tensión total

La casa de los famosos Colombia vivió un momento muy emotivo el regreso temporal de Beba, Marilyn Partiño y Luisa, quienes ingresaron nuevamente para disputarse el poder de resurrección y buscar un cupo de regreso a la competencia.

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¿Cómo fue el ingreso de Beba, Marylin y Luisa a La casa de los famosos Colombia?

Las tres exparticipantes permanecerán en la casa más famosa del país hasta el próximo viernes, cuando se llevará a cabo la votación definitiva que definirá cuál de ellas regresará oficialmente a la convivencia.

Serán los mismos famosos quienes tendrán la opción de elegir a una de las tres que obtendrá una nueva oportunidad dentro de La casa de los famosos Colombia.

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Durante la gala del 24 de marzo, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán conversaron con las invitadas antes de su ingreso.

Así reaccionaron los famosos al ver a Beba, Marilyn y Luisa en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En ese momento, Marilyn Partiño aseguró que el ambiente dentro de la casa estaba “muy pesado”, mientras que Beba comentó que su posición sería similar a la de Juan Palau, señalando que estaría “ni de acá ni de allá” pero con su corazón siendo Calma.

Por su parte, Luisa indicó que aprovecharía al máximo esta nueva oportunidad dentro de La casa, dado que ella fue la primera en abandonar la competencia.

¿Cómo reaccionaron los famosos al ver a Beba, Marilyn y Luisa de nuevo en La casa de los famosos?

En medio de la gala, los famosos fueron llamados a la terraza, donde se encontraron con tres sillas que tenían siluetas completamente cubiertas.

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Ante la expectativa, comenzaron a mencionar nombres de quienes podrían estar detrás.

Carla Giraldo pidió descubrir la primera silueta, donde apareció Luisa, mientras que Marcelo Cezán dio paso a la segunda, revelando a Marilyn Patiño.

Así reaccionaron los famosos al ver a Beba, Marilyn y Luisa en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Finalmente, en la tercera silla se encontraba Beba, desatando una reacción de Mariana Zapta quien no pudo ocultar su emoción al verla de nuevo.

Tras su ingreso, se confirmó que las tres invitadas permanecerán en la casa hasta el viernes, día en el que se tomará la decisión final sobre quién regresará a la competencia.

Juanda Caribe de inmediato tuvo que decidir y poner a cada una en casa cuarto, por lo que sin dudar puso a Marilyn en Tormenta y a Luisa y Beba en Calma.