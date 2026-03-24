Una dinámica encendió los ánimos dentro de La casa de los famosos Colombia y desató un polémico enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Karola a tal punto que tuvieron que ser separados.

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¿Cuál fue la dinámica que detonó fuerte discusión entre Alejandro Estrada y Karola en La casa de los famosos Colombia?

Durante la tarde de este martes 24 de marzo los participantes de La casa de los famosos Colombia participaron en una dinámica propuesta por El Jefe llamada “Uno de aquí…” la cual consiste en mencionar una acción o cualidad de una persona presente sin nombrarla directamente.

Discusión de Estrada y Karola involucra a Alexa Torrex. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, pese al anonimato de a quién va dirigida la frase esta dinámica encendió los ánimos y desató un fuerte enfrentamiento entre varios participantes, siendo el de Karola y Alejandro Estrada el más polémico de todos, pues en este Alexa Torrex también se vio involucrada.

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¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Karol Alcendra en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la dinámica Alejandro Estrada mencionó las constantes idas al psicólogo de un participante, haciendo que Karola reaccionara preguntando si estaba mal acudir a un profesional de la salud mental.

Alejandro Estrada y Karola protagonizan discusión que termina involucrando a Alexa Torrex. (Foto Canal RCN).

Posterior a esto, la influenciadora le aconsejo tomar ejemplo y buscar ayuda para aprender a controlar la rabia y jalar a las mujeres, haciendo alusión a una situación que ocurrió con Yuli Ruiz y que fue aclarada durante la función del cine recientemente.

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Ante esto, Alejandro la acusó de decir mentiras, ocasionando que Karola terminara el juego y se le parar en frente para asegurarle que ella no necesitaba decir mentiras como él, mientras el actor de reía en su cara.

"Esa actuacioncita, que te la tiras de caballero, conmigo no, mi amor”, mencionó Karola, quien poco después terminó encarando a Alexa Torres, por intervenir ante lo sucedido.

El tenso momento no pasó desapercibido en redes sociales, donde los internautas no tardaron en reaccionar y tomar partido, convirtiendo este enfrentamiento en uno de los más comentados de la jornada dentro de La casa de los famosos Colombia.