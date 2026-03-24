Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Campanita y Juancho desatan caos en La casa de los famosos tras perder la mitad del presupuesto

Famosos sumaron 700 puntos en la prueba, pero un sobre cambió el presupuesto final que causó caos en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Juancho y Campanita se llevaron una sorpresa con el presupuesto de La casa de los famosos Colombia

El presupuesto volvió a poner a prueba la coordinación de los participantes en La casa de los famosos Colombia, en una prueba que combinó habilidad, estrategia y resistencia en una plataforma resbalosa.

Artículos relacionados

¿Cómo se desarrolló la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos debían desplazarse sobre la superficie mientras recogían cubos numerados.

Cada participante tenía que ponerse cuatro flotadores, encontrar el cubo número uno y colocarlo para formar la figura de la marca patrocinadora, luego debía entregar los flotadores a su compañero, quien luego debía continuar con el número dos, y así sucesivamente hasta completar la secuencia.

Artículos relacionados

El objetivo era reunir la mayor cantidad de cubos posibles, teniendo en cuenta que había un total de 70 distribuidos en la plataforma.

A lo largo de la prueba, los participantes intentaron coordinar sus movimientos en medio de las condiciones del terreno, lo que generó varias caídas durante el desarrollo de la prueba, como en el caso de Karola y Eidevin quien salió con una pequeña lesión en su dedo.

Posteriormente, en la gala los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer el resultado final, indicando que lograron un total de 700 puntos para el presupuesto, el puntaje máximo.

¿Qué pasó con la compra del mercado tras la prueba en La casa de los famosos Colombia?

Tras conocerse el puntaje, Juancho y Campanita fueron los encargados de ingresar a la alacena para seleccionar los productos.

Artículos relacionados

Durante la elección, optaron por alimentos como carnes y abarrotes, además de ingredientes para preparar brownies, una de las solicitudes que había hecho Manuela.

Sin embargo, al momento de elegir los sobres rojos, se presentó un giro inesperado.

Juancho abrió uno de ellos, el cual indicaba que perdían la mitad del presupuesto obtenido, lo que obligó a replantear parte de la compra. El otro sobre contenía la opción de duplicar el presupuesto.

Aunque Campanita y Juancho estaban muy emocionados tras perder la mitad, Juancho por su parte se mostró muy triste y visiblemente molesto tras haber escogido el sobre incorrecto.

Pese a perder la mitad de los puntos del presupuesto, Marcelo y Carla decidieron darles un helado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada y Karola estallan en discusión y Alexa Torrex queda en medio Alejandro Estrada

Alejandro Estrada y Karola protagonizan fuerte discusión: Alexa Torrex se vio involucrada

Alejandro Estrada y Karola protagonizan fuerte discusión en La casa de los famosos y tuvieron que ser separados.

Sheila, esposa de Juanda Caribe responde a las críticas que recibe Juanda Caribe

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, rompe el silencio sobre las críticas que recibe en redes

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, respondió contundente a las críticas que recibe en redes sociales.

Beba sorprende con “el Jefe me llama” y confirma su regreso a La casa de los famosos La casa de los famosos

Beba desató expectativa por su regreso a La casa de los famosos tras mensaje del ‘Jefe’; esto dijo

Beba anunció su regreso a La casa de los famosos con mensaje sobre el Jefe que generó expectativa.

Lo más superlike

Jhonny Rivera revela incómodo momento con Jenny López en su luna de miel Jhonny Rivera

Jhonny Rivera expuso incómoda situación junto a Jenny López en su luna de miel: "está súper loca"

Jhonny Rivera reveló una incómoda situación que ha vivido junto a Jenny López durante su luna de miel.

Blessd sorprende con video y emojis de desamor que avivan rumores con Manuela QM Blessd

Blessd avivó rumores sobre su relación con Manuela QM tras mostrarse triste en redes, ¿qué dijo?

UAO - Canal RCN Producciones RCN

¿Errores en vivo? Así se manejan los imprevistos en los programas de entretenimiento

Sara Corrales revela qué alimentos que consume para conseguir un embarazo saludable Salud

Sara Corrales revela qué alimentos consume para conseguir un embarazo saludable

Él es el galán de telenovelas que ahora se dedica a vender aguacates Talento internacional

Famoso galán de telenovelas se dedica ahora a vender aguacates: ¿qué ocurrió con él?