El presupuesto volvió a poner a prueba la coordinación de los participantes en La casa de los famosos Colombia, en una prueba que combinó habilidad, estrategia y resistencia en una plataforma resbalosa.

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¿Cómo se desarrolló la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos debían desplazarse sobre la superficie mientras recogían cubos numerados.

Cada participante tenía que ponerse cuatro flotadores, encontrar el cubo número uno y colocarlo para formar la figura de la marca patrocinadora, luego debía entregar los flotadores a su compañero, quien luego debía continuar con el número dos, y así sucesivamente hasta completar la secuencia.

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El objetivo era reunir la mayor cantidad de cubos posibles, teniendo en cuenta que había un total de 70 distribuidos en la plataforma.

A lo largo de la prueba, los participantes intentaron coordinar sus movimientos en medio de las condiciones del terreno, lo que generó varias caídas durante el desarrollo de la prueba, como en el caso de Karola y Eidevin quien salió con una pequeña lesión en su dedo.

Posteriormente, en la gala los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer el resultado final, indicando que lograron un total de 700 puntos para el presupuesto, el puntaje máximo.

¿Qué pasó con la compra del mercado tras la prueba en La casa de los famosos Colombia?

Tras conocerse el puntaje, Juancho y Campanita fueron los encargados de ingresar a la alacena para seleccionar los productos.

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Durante la elección, optaron por alimentos como carnes y abarrotes, además de ingredientes para preparar brownies, una de las solicitudes que había hecho Manuela.

Sin embargo, al momento de elegir los sobres rojos, se presentó un giro inesperado.

Juancho abrió uno de ellos, el cual indicaba que perdían la mitad del presupuesto obtenido, lo que obligó a replantear parte de la compra. El otro sobre contenía la opción de duplicar el presupuesto.

Aunque Campanita y Juancho estaban muy emocionados tras perder la mitad, Juancho por su parte se mostró muy triste y visiblemente molesto tras haber escogido el sobre incorrecto.

Pese a perder la mitad de los puntos del presupuesto, Marcelo y Carla decidieron darles un helado.