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Así reaccionó Sara Uribe a la eliminación de Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe reaccionó a la eliminación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 3. ¿Se mostró molesta? Esto dijo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Sara Uribe se refirió a la eliminación de Manuela Gómez de La casa de los famosos
Sara Uribe reaccionó a la eliminación de Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia por el camión de la mudanza. (Foto: Canal RCN)

Sara Uribe acudió a sus redes sociales para expresar su postura tras la reciente eliminación de su amiga Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia, luego de que el camión de la mudanza la sacara como "mueble".

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¿Cómo reaccionó Sara Uribe a la eliminación de su amiga Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia 3?

El capítulo del 26 de marzo de La casa de los famosos Colombia estuvo cargado de emociones y tensiones, luego de que se confirmara la eliminación de Manuela Gómez del reality de Canal RCN por "mueble" y el camión de la mudanza se la llevara.

Así fue la reacción de Sara Uribe a la eliminación de Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia 3
Sara Uribe dejó ver su postura ante la eliminación de Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia 3 por el camión de la mudanza. (Foto: Canal RCN)

Ante esta sorpresiva salida, su amiga Sara Uribe no dudó en reaccionar y, a través de sus historias en Instagram, donde suma más de siete millones de seguidores, compartió su postura frente a lo ocurrido.

Aunque no se refirió directamente a la eliminación, la presentadora destacó el proceso de Manuela dentro de la casa, asegurando que logró evolucionar, reconstruirse y comenzar a sanar, dejando atrás el rencor.

Nos enseñaste que sí se puede cambiar la historia. Que una mujer puede reconstruirse, sanar, soltar y volver a empezar sin rencor. Hoy eres una mamá entregada, una mujer prudente, paciente, llena de amor. Manuela Gómez, qué privilegio verte evolucionar", escribió.

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¿Cómo se llevó a cabo la votación que determinó la salida de Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia por "mueble"?

La votación se llevó a cabo de manera inesperada, pues los participantes fueron llamados al confesionario por petición de El Jefe, sin conocer la dinámica que se avecinaba.

Allí, cada uno respondió de forma individual a la pregunta sobre quién consideraban el más "mueble" dentro de la casa, es decir, el compañero con menor participación o protagonismo.

Como resultado, 10 de los 12 habitantes mencionaron a Manuela Gómez, lo que la convirtió automáticamente en la elegida.

Así, terminó siendo la segunda eliminada por el camión de la mudanza, en medio de una dinámica inesperada que tomó a todos desprevenidos.

Manuela Gómez fue eliminada de La casa de los famosos Colombia
Manuela Gómez se convirtió en la segunda habitante de La casa de los famosos Colombia en ser eliminada por el camión de la mudanza. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaron en La casa de los famosos Colombia 3 tras la eliminación de Manuela Gómez por el camión de la mudanza?

Tras el anuncio de la eliminación de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 3, hecho por Carla, varios de los participantes quedaron visiblemente sorprendidos por la decisión.

La reacción más emotiva fue la de Yuli Ruiz, quien rompió en llanto y abrazó fuertemente a la paisa, evidenciando la cercana amistad que habían construido dentro del reality.

Al mismo tiempo, algunos famosos coincidieron en que Manuela se mostró tranquila frente a su salida, pues tenía el deseo de reencontrarse con su hija.

Por su parte, Luisa Cortina expresó ante las cámaras que la participante "se había dormido" en el juego y no era la misma que participó en 'Protagonistas de Nuestra Tele', aunque destacó que había demostrado una notable madurez durante su paso por la casa.

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