Llegó nuevamente a La casa de los famosos Colombia el camión de la mudanza, y en esta ocasión se llevó a Manuela Gómez, generando una ola de reacciones entre sus compañeros y en redes sociales.

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¿Cómo se dio la salida de Manuela Gómez con el camión de la mudanza en La casa de los famosos Colombia?

Esta semana, en medio del poder de resurrección, ingresaron Beba, Marilyn Patiño y Luisa Cortina, quienes estarán conviviendo estos días en la casa más famosa.

Este mismo día también se anunció el regreso del camión de la mudanza, el cual se llevaría a uno de los participantes considerados como “mueble” dentro de la competencia.

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Cabe recordar que no es la primera vez que ocurre algo similar. En una ocasión anterior, el público tomó la decisión de sacar a Maiker y generó también una ola de reacciones dentro y fuera de La casa más famosa del país.

En esta oportunidad, fue el turno de Manuela Gómez, quien desde hace algunos días había manifestado que no estaba pasando por un buen momento dentro de la competencia.

Manuela Gómez sale de La casa de los famosos con el camión de la mudanza. (Foto: Canal RCN)

Además, en diferentes momentos ha expresado que extrañaba a su hija, lo que también marcó su paso reciente dentro de la casa.

En la gala, Carla Giraldo reveló que los participantes fueron los encargados de hacer esta selección, en el confesionario, fueron consultados por quién creían que era la persona más mueble de La casa. Casi unánime los participantes dijeron Manuela. Incluso, ella misma, voto por sí misma.

¿Por qué el nombre de Manuela Gómez ya sonaba como posible salida en La casa de los famosos?

Y es que tras el anuncio el nombre de Manuela Gómez ya rondaba en redes sociales como una de las posibles candidatas a salir en medio de esta dinámica.

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Pese a que Manuela había sido considerada por parte del público como una de las participantes más queridas, especialmente durante su paso por Mini Tormenta, donde logró conectar con la audiencia.

Sin embargo, más adelante, cuando salió de este grupo que estaba conformado por Yuli, Alexa, Alejandro y la misma Manuela, su comportamiento dentro de la casa mostró algunos cambios.

Manuela Gómez sale de La casa de los famosos con el camión de la mudanza. (Foto: Canal RCN)

En ese momento, se le vio más distante frente a varios de sus compañeros, lo que también hizo que generara reacciones dentro de la convivencia con sus compañeros.

En redes sociales, el nombre de Eidevin también figuraba entre los más mencionados como posible salida con el camión de la mudanza de La casa de los famosos Colombia.

Tras la salida de Manuela debió dejar a alguien con candado de los nominados, y sin dudar dejó a Valentino.