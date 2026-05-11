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Ella es Susana Gómez, la pareja de Maluma con quien tendrá a su segundo hijo: ¿a qué se dedica?

Tras la confirmación de que Maluma será padre por segunda vez, ella es Susana Gómez, su bella pareja desde hace varios años.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es Susana Gómez, la pareja de Maluma con quien tendrá a su segundo hijo: ¿a qué se dedica?
¿Quién es la mujer que es pareja de Maluma? | AFP: Tommaso Boddi

En las últimas horas, el nombre de Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales, no solo por ser un reconocido cantante del género urbano, sino que también, por confirmar que será padre por segunda vez.

Sin duda, la noticia ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas, quienes se mostraron orgullosos del especial anuncio que hizo Maluma mediante sus redes al saber que se convertirá en padre por segunda vez.

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¿Cómo anunció Maluma que se convertirá en padre por segunda vez?

Es clave mencionar que Maluma ha adquirido gran visibilidad en los últimos años no solo por demostrar su gran habilidad Enel campo artístico y ser un gran referente de la música colombiana, sino que también, por mantener informados a sus seguidores frente a lo que hace en su vida cotidiana.

Ella es Susana Gómez, la pareja de Maluma con quien tendrá a su segundo hijo: ¿a qué se dedica?
Así anunció Maluma el nacimiento de su segundo hijo. | AFP: Martin Bernetti

Por ello, Maluma compartió el pasado domingo 10 de mayo cuando fue la celebración del día de la madre en Colombia, una emotiva publicación que tomó por sorpresa a sus seguidores tras anunciar que se convertirá en padre por segunda vez.

Por esta razón, Maluma compartió en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 63 millones de seguidores, que está atravesando por un importante momento a nivel emocional tras confirmar que se convertirá en padre por segunda vez.

Así también, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano han generado una gran variedad de opiniones tras la reacción de varios cantantes, como Ryan Castro, Blessd, Kris R y J Balvin.

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¿Quién es Susana Gómez, la pareja y madre de los dos hijos de Maluma?

El nombre de Susana Gómez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una destacada arquitecta y diseñadora de interiores colombiana, sino que también, por ser la pareja de Maluma.

Susana y Maluma llevan varios años de relación, pues están juntos aproximadamente desde el 2020, siendo los padres de París.

Ella es Susana Gómez, la pareja de Maluma con quien tendrá a su segundo hijo: ¿a qué se dedica?
A eso se dedida Susana Gómez, pareja de Maluma. | AFP: Martin Bernetti

Así también, se evidencia que Susana prefiere estar alejada del centro mediático, pues, a diferencia de Maluma, le gusta mantener su vida en privado.

Por su parte, Susana y Maluma están atravesando por un importante momento en sus vidas, en especial, por la especial noticia en que serán padres por segunda vez.

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