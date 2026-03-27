Sofía Jaramillo reaccionó a la eliminación de Manuela Gómez y dejó inesperada confesión; esto dijo

Sofía Jaramillo reaccionó a la eliminación de Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia 3.

Manuela Gómez fue eliminada por sus compañeros en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Sofía Jaramillo a la eliminación de Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia 3?

La caleña quedó sorprendida y aseguró que la única forma de que Manuela saliera del juego sin estar en la final era que sus compañeros votaran por ella, pues contaba con un gran número de seguidores que la respaldaban fielmente, aunque no fuera la personalidad más activa en la competencia.

Sofía también expresó que creía que Manuela ya presentía su salida y que, en cierto modo, sentía alivio por ella, ya que se estaba sintiendo mal en los últimos días.

La modelo se refirió a la versión que los televidentes no pudieron ver, comparando a la Manuela del 2012 con la actual.

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Según Jaramillo, aquella Manuela inmadura ya no existe, y la de ahora es una mujer más evolucionada, que ha aprendido de las lecciones de la vida y que por eso no quiso exponerse de manera innecesaria.

Para Sofía, esa diferencia fue la que generó molestia entre algunos compañeros, quienes esperaban ver a la misma figura polémica de años atrás.

¿Por qué fue eliminada Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia 3?

La eliminación de Gómez, ocurrida el pasado 26 de marzo, fue resultado de la percepción de sus compañeros, quienes la consideraron como la participante con menos iniciativa y participación en las dinámicas de la casa.

Este hecho no solo marcó un giro en la convivencia, sino que también abrió espacio para que las estrategias se reacomodaran.

La salida de una figura con respaldo popular demuestra que, dentro del reality, la convivencia y las votaciones internas pueden ser tan determinantes como el apoyo externo.

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La reacción de Sofía Jaramillo pone en evidencia la dualidad del juego: lo que se ve en pantalla y lo que se vive dentro de la casa.

Mientras el público puede valorar la evolución personal de un concursante, los compañeros evalúan la participación en las pruebas y en la convivencia. Esa diferencia de criterios es lo que hace que cada eliminación tenga un impacto inesperado en el juego.

Tras la salida de Manuela, los habitantes se enfrentan a la prueba de beneficio y castigo, que consiste en mantener una luz encendida pedaleando sin parar.

Este reto pondrá a prueba la paciencia y la tenacidad de los famosos, quienes saben que los beneficios pueden convertirse en inyecciones anímicas importantes para continuar en la competencia.