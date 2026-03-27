Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jhonny Rivera sorprendió al presumir su "soltería" en redes sociales: ¿qué pasó con Jenny López?

Jhonny Rivera generó todo tipo de comentarios en redes sociales tras hablar de soltería en su luna de miel con Jenny López.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jhonny Rivera llama la atención tras presumir su "soltería" en redes sociales
Jhonny Rivera llama la atención tras presumir su "soltería" / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Jhonny Rivera volvió a ser tendencia en redes sociales tras generar controversia con sus declaraciones sobre la soltería, justo en plena luna de miel junto a Jenny López. Un video publicado por el artista, generó todo tipo de comentarios.

Artículos relacionados

¿Dónde fue la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

La luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López ha combinado descanso y compromisos laborales en varios destinos. Tras su boda en Arabia, Risaralda, el 22 de febrero de 2026, viajaron a Europa, incluyendo Madrid y “Tierra Santa” (Israel y alrededores), acompañados de sus suegros.

¿Dónde fue la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?
Jhonny Rivera y Jenny López revelan detalles de su luna de miel / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Durante el viaje, Jhonny perdió momentáneamente su argolla, mientras que la maleta de Jenny llegó tarde, dejándola sin ropa algunos días. La parte más privada de la luna de miel comenzó el 23 de marzo y se extenderá hasta el 9 de abril, con visitas a Islas Maldivas, Dubái, Kenia y Capadocia (Turquía).

El itinerario ha sido ampliamente comentado en redes, donde los seguidores destacan tanto los lujos como los imprevistos del viaje de la pareja.

Artículos relacionados

¿Por qué Jhonny Rivera afirmó que "es un hombre soltero"?

Jhonny Rivera llamó la atención en redes sociales durante su luna de miel con Jenny López al publicar un video que se volvió viral. En él, el cantante aparecía junto a una piscina, sosteniendo una copa y mostrando que no llevaba su argolla de compromiso.

¿Por qué Jhonny Rivera afirmó que "es un hombre soltero"?
Jhonny Rivera llamó la atención al hablar de soltería / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Mientras sonaba de fondo una de sus canciones que alude a la soltería, cantaba:

“Soy un hombre soltero, no tengo compromiso”.

El fragmento de la canción también menciona que cuando sale a la calle no pide permiso a nadie, lo que generó la reacción inmediata de Jenny López, su esposa.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Jenny López ante las declaraciones de Jhonny Rivera?

En el video, Jenny López reaccionó de inmediato a las palabras de Jhonny. Cuando él cantó que no pedía permiso a nadie para salir, ella volteó la cámara hacia sí misma, mostrando que era ella quien realmente le daba autorización.

Más adelante, mientras Jhonny cantaba que tenía “mucho amor para darle a todas las mujeres por igual”, Jenny volvió a voltear la cámara y mostró un gesto de resignación, lo que generó comentarios entre los seguidores.

El momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde los internautas afirmaron que instantes como este permiten entender el humor y la complicidad con la que llevan su luna de miel Jenny López y Jhonny Rivera.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Mujer vinculada con Blessd se pronunció y aseguró tener más pruebas. Blessd

Modelo vinculada con Blessd rompe el silencio tras los señalamientos: "ya habría mostrado pruebas”

Modelo vinculada a Blessd niega buscar fama y responde a polémica por chats filtrados con el artista colombiano.

Manuela QM comparte un curioso mensaje tras la ruptura con Blessd Blessd

Manuela QM reaparece con curioso mensaje luego de que Blessd confirmara la ruptura: esto dijo

Manuela QM habría reaccionado en redes con un curioso mensaje luego de que Blessd confirmara su ruptura.

Blessd se deja ver con Westcol y reacciona a la polémica tras su ruptura Blessd

Blessd reaparece con Westcol y revela si es mujeriego tras confirmar su ruptura con Manuela QM

Tras confirmar su ruptura con Manuela QM, Blessd aparece cantando que es mujeriego junto a Westcol y genera reacciones.

Lo más superlike

Marilyn Patiño se conmueve. La casa de los famosos

Marilyn Patiño no pudo contener las lágrimas en La casa de los famosos Colombia; ¿cuál fue la razón?

Marilyn Patiño no pudo contener las lágrimas en La casa de los famosos tras escuchar la confesión de Alejandro Estrada.

Beneficios y riesgos del running: todo lo que debes saber antes de empezar a correr Salud

Beneficios y riesgos del running: todo lo que debes saber antes de empezar a correr

Falleció influencer fitness en trágicas circunstancias: esto se sabe Viral

Falleció influencer fitness en trágicas circunstancias: esto se sabe

Blessd se emociona. Blessd

Blessd recordó su época de colegio previo a su concierto más importante en medio de rumores de infidelidad

Actor de El Chavo del 8 revela que Florinda Meza estaba enamorada de él: “Ni me gustaba” Viral

Actor de El Chavo del 8 destapa su relación con Florinda Meza: “Ella se clavó conmigo"