Jhonny Rivera sorprendió al presumir su "soltería" en redes sociales: ¿qué pasó con Jenny López?

Jhonny Rivera volvió a ser tendencia en redes sociales tras generar controversia con sus declaraciones sobre la soltería, justo en plena luna de miel junto a Jenny López. Un video publicado por el artista, generó todo tipo de comentarios.

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¿Dónde fue la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

La luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López ha combinado descanso y compromisos laborales en varios destinos. Tras su boda en Arabia, Risaralda, el 22 de febrero de 2026, viajaron a Europa, incluyendo Madrid y “Tierra Santa” (Israel y alrededores), acompañados de sus suegros.

Jhonny Rivera y Jenny López revelan detalles de su luna de miel / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Durante el viaje, Jhonny perdió momentáneamente su argolla, mientras que la maleta de Jenny llegó tarde, dejándola sin ropa algunos días. La parte más privada de la luna de miel comenzó el 23 de marzo y se extenderá hasta el 9 de abril, con visitas a Islas Maldivas, Dubái, Kenia y Capadocia (Turquía).

El itinerario ha sido ampliamente comentado en redes, donde los seguidores destacan tanto los lujos como los imprevistos del viaje de la pareja.

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¿Por qué Jhonny Rivera afirmó que "es un hombre soltero"?

Jhonny Rivera llamó la atención en redes sociales durante su luna de miel con Jenny López al publicar un video que se volvió viral. En él, el cantante aparecía junto a una piscina, sosteniendo una copa y mostrando que no llevaba su argolla de compromiso.

Jhonny Rivera llamó la atención al hablar de soltería / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Mientras sonaba de fondo una de sus canciones que alude a la soltería, cantaba:

“Soy un hombre soltero, no tengo compromiso”.

El fragmento de la canción también menciona que cuando sale a la calle no pide permiso a nadie, lo que generó la reacción inmediata de Jenny López, su esposa.

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¿Cómo reaccionó Jenny López ante las declaraciones de Jhonny Rivera?

En el video, Jenny López reaccionó de inmediato a las palabras de Jhonny. Cuando él cantó que no pedía permiso a nadie para salir, ella volteó la cámara hacia sí misma, mostrando que era ella quien realmente le daba autorización.

Más adelante, mientras Jhonny cantaba que tenía “mucho amor para darle a todas las mujeres por igual”, Jenny volvió a voltear la cámara y mostró un gesto de resignación, lo que generó comentarios entre los seguidores.

El momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde los internautas afirmaron que instantes como este permiten entender el humor y la complicidad con la que llevan su luna de miel Jenny López y Jhonny Rivera.