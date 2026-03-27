Tras celebrar una fiesta de 15 para varias quinceañeras, Andrea Valdiri se posicionó en el centro de la conversación en redes sociales; sin embargo, más allá del evento, lo que captó la atención de los fans fueron los regalos entregados durante la celebración.

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¿Por qué Andrea Valdiri decidió regalar una gran fiesta de 15 años?

La iniciativa surgió luego de la celebración de los 15 años de Isabella Valdiri, hija de Andrea, el cual se trató de un evento que llamó la atención por el lujo de su celebración.

Tras la fiesta, la influencer compartió en sus redes sociales que, así como su hija tuvo la posibilidad de celebrar esta fecha, quería que otras niñas también pudieran hacerlo. A partir de ello, reveló que cumpliría el sueño de quince niñas que quisieran celebrar su fiesta.

Andrea Valdiri decidió soprender a varias quinceañeras / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Valdiri abrió una convocatoria en la que invitó a sus fans a comentar por qué querían hacer parte de la celebración. Según indicó, las historias serían revisadas y posteriormente se elegirían las ganadoras. La dinámica generó interacción en redes sociales, donde varias fans compartieron su deseo de participar.

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¿Qué niñas fueron seleccionadas para la fiesta de 15 con Andrea Valdiri?

Luego de recibir múltiples comentarios y videos, Andrea confirmó que ya había seleccionado a las niñas que asistirían a la fiesta. A través de sus redes, mostró parte del proceso, incluyendo visitas a algunas de las casas de las elegidas, donde compartió con sus familias.

Andrea Valdiri sorprendió al seleccionar a varias quinceañeras / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En varios de los contenidos publicados, se evidencian momentos en los que les comunica que fueron seleccionadas, lo que generó reacciones de emoción entre las participantes.

La creadora de contenido anunció que la celebración se llevaría a cabo en Barranquilla y que podrían asistir en compañía de sus familiares.

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¿Cuáles fueron los regalos que Andrea Valdiri entregó en la fiesta de 15?

Durante la celebración, que se llevó a cabo el 26 de marzo, Valdiri mostró varios detalles del evento a través de sus redes sociales; sin embargo, más allá de los momentos compartidos, lo que más llamó la atención fueron los regalos entregados a las jóvenes.

En los videos publicados se observa que cada una participó en la fiesta con su vestido y corona de quinceañera. Entre los detalles que más circularon en redes sociales, se identificaron celulares de alta gama entregados a cada una de las asistentes, así como kits de cuidado personal.

Además, en dos casos específicos, Valdiri anunció que se realizarán adecuaciones en las viviendas de algunas de las participantes.

La celebración contó con presentaciones musicales, DJs y shows de baile, y también con la presencia de las hijas de Andrea, quienes compartieron con las quinceañeras durante el evento.