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Sonia Restrepo reapareció en los Premios Nuestra Tierra y en redes la comparan con Cintia Cossio, ¿por qué?

Usuarios en redes compararon a Sonia Restrepo, pareja del fallecido Yeison Jiménez, con Cintia Cossio tras Premios Nuestra Tierra.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Comparan a Sonia Restrepo con Cintia Cossio tras su aparición en Premios Nuestra Tierra
Sonia Restrepo sorprendió en Premios Nuestra Tierra y redes la comparan con Cintia Cossio. (Fotos: Canal RCN)

En redes sociales están comparando a Sonia Restrepo, pareja sentimental del fallecido cantante Yeison Jiménez, con la influencer paisa Cintia Cossio, por una curiosa razón que ha llamado la atención tras los Premios Nuestra Tierra.

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¿Por qué comparan a Sonia Restrepo con Cintia Cossio?

Hace poco se llevó a cabo la entrega de los Premios Nuestra Tierra, evento en el que Sonia Restrepo estuvo presente para recibir el galardón póstumo otorgado a Yeison Jiménez.

Durante la ceremonia, la pareja del cantante subió al escenario acompañada por el artista Luis Alfonso para recibir el premio a “Mejor canción popular” por el tema Destino Final.

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Entre lágrimas y muy conmovida, Sonia expresó unas palabras de agradecimiento frente a los asistentes y televidentes.

“Quiero agradecer infinitamente a Premios Nuestra Tierra, a los Jimenistas de corazón, a papito Dios y a mi ángel que está en el cielo”, dijo durante su intervención.

Comparan a Sonia Restrepo con Cintia Cossio tras su aparición en Premios Nuestra Tierra
Sonia Restrepo sorprendió en Premios Nuestra Tierra y redes la comparan con Cintia Cossio. (Foto: Canal RCN)

Tras el evento, varios videos y fotografías de Sonia Restrepo comenzaron a circular en redes sociales, especialmente el instante en el que subió a la tarima para recibir el reconocimiento.

Fue allí cuando algunos usuario empezaron a notar el parecido físico que tendría con la influencer antioqueña Cintia Cossio.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer, donde muchos aseguraban que ambas tienen un increíble parecido físico.

¿Qué detalle de Sonia Restreó llamó la atención con Cintia Cossio?

Uno de los videos que más llamó la atención fue compartido por la cantante Arelys Henao, quien publicó un video en el que está conversando con Sonia Restrepo tras la ceremonia.

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En dichas videos, varios usuarios aseguraron que el perfil de Sonia tenía un gran parecido con el de Cintia Cossio por el tipo de maquillaje que usó, el peinado y los rasgos físicos como la cejas.

Comparan a Sonia Restrepo con Cintia Cossio tras su aparición en Premios Nuestra Tierra
Sonia Restrepo sorprendió en Premios Nuestra Tierra y redes la comparan con Cintia Cossio. (Foto: Canal RCN)

“Sonia ahí se parece mucho a Cintia Cossio” y “Ella se me parece a Cintia Cossio” fueron algunos de los comentarios.

Tras la muerte de Yeison Jiménez, Sonia ha mantenido un perfil bajo en redes sociales y pocas veces se le ha visto públicamente, por lo que su aparición en el evento llamó la atención de muchos seguidores.

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