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Alejandro Estrada confesó que pensó en perdonar a Nataly Umaña tras La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada rompió el silencio y reveló nuevos detalles sobre su relación con Nataly Umaña tras La casa de los famosos Col.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alejandro Estrada confesó que pensó en perdonar a Nataly Umaña
Alejandro Estrada habló de Nataly Umaña en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

La relación entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña volvió a generar conversación luego de que el actor compartiera una confesión sobre lo que vivió tras su separación. Sus declaraciones se dieron durante una conversación dentro de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia?

La historia de Alejandro Estrada y Nataly Umaña se convirtió en uno de los temas más comentados de la televisión colombiana durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. La pareja llevaba alrededor de 12 años de relación.

La situación cambió cuando Nataly Umaña ingresó al reality y comenzó a tener un acercamiento con el cantante panameño Miguel Melfi. Con el paso de las semanas, la situación tomó relevancia dentro y fuera del programa, al punto de que la producción invitó a Alejandro Estrada a entrar bajo la dinámica de “congelados”.

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia?
Nataly Umaña y Miguel Melfi en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Durante ese momento, Alejandro habló directamente con Nataly mientras ella permanecía inmóvil por las reglas del juego. Allí le agradeció por los años compartidos. Además, dio por terminada la relación frente a las cámaras.

Tiempo después, ambos empezaron a compartir detalles sobre cómo estaba realmente su matrimonio antes del reality. Nataly Umaña aseguró que la relación venía atravesando dificultades desde hacía tiempo y que incluso habían intentado separarse anteriormente.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre perdonar a Nataly Umaña?

En medio de una conversación con Tebi dentro del programa, Alejandro Estrada habló sobre el significado del perdón y sorprendió al revelar una situación personal que, según dijo, nunca había contado públicamente.

El actor confesó que, después de conocer la situación que vivió con Nataly Umaña, llegó a considerar la posibilidad de perdonarla. Según explicó, ambos hablaron después de lo ocurrido y ella le manifestó que venían enfrentando problemas desde hacía tiempo y que atravesaban un momento complicado como pareja.

Alejandro aseguró que entendía esa postura porque durante la relación habían tenido varias crisis e incluso habían pensado en separarse en distintas oportunidades. También contó que, desde la perspectiva de Nataly, conocer a otra persona hizo que ella entendiera que la relación ya no podía continuar de la misma manera.

Durante la conversación, el actor señaló que uno de los aspectos más difíciles fue el vínculo emocional que mantenían. Explicó que además de ser pareja, tenían una amistad muy cercana, motivo por el cual les costaba tomar distancia pese a los conflictos.

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¿Cómo es actualmente la relación entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña?

Aunque la separación ocurrió en medio de una exposición mediática constante, Alejandro Estrada ha hablado recientemente sobre Nataly Umaña. Dentro de La casa de los famosos aseguró que durante los años que compartieron la consideró una mujer organizada y leal.

Además, reveló que meses antes de regresar al reality tuvieron un encuentro para resolver asuntos relacionados con su mascota y que esa conversación le permitió recordar varias emociones relacionadas con la relación que tuvieron.

¿Cómo es actualmente la relación entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña?
Alejandro Estrada y Nataly Umaña revelan detalles de su relación / (Foto del Canal RCN)

Por otro lado, Nataly Umaña también se ha pronunciado en redes sociales sobre el tema. La actriz afirmó que atravesó procesos personales y terapias después de la separación y dejó claro que actualmente no contempla regresar con Alejandro Estrada.

A pesar de que ambos han tomado caminos distintos, estas declaraciones continúan generando comentarios entre los seguidores del programa y usuarios en redes sociales, quienes siguen atentos a cualquier detalle relacionado con la expareja.

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