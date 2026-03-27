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Luisa Fernanda W anuncia su boda con Pipe Bueno, ¿qué se sabe del evento?

Luisa Fernanda W sorprende al anunciar su boda junto a Pipe Bueno tras un retiro espiritual que fortaleció su relación.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Luisa Fernanda W confirma su boda con Pipe Bueno: ¿qué se sabe hasta ahora?
Luisa Fernanda W prepara su boda junto a Pipe Bueno / (Foto de Canal RCN y Freepik)

En medio de momentos de reflexión que cambiaron su perspectiva, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno confesaron que están listos para dar un paso importante en su relación. La pareja sorprendió al anunciar que están alistando los preparativos de su boda.

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¿Cuál es la historia de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

La historia de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W ha permanecido en el centro de la atención mediática en Colombia. Hacia finales de 2019 confirmaron su noviazgo, dando inicio a una relación que rápidamente capturó la atención de fans.

Con el paso del tiempo, la pareja fue consolidando su vida juntos. En abril de 2020 anunciaron que esperaban su primer hijo, Máximo. Dos años después, en octubre de 2022, su familia creció con el nacimiento de su segundo hijo, Domenic.

¿Cuál es la historia de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?
En redes recuerdan la historia de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W / (Foto de AFP)

Además de su vida familiar, han desarrollado proyectos empresariales, como el restaurante y centro de eventos Rancho MX en Cajicá, inaugurado en 2021, que rápidamente se convirtió en un referente.

Su relación alcanzó un nuevo momento en octubre de 2023, cuando Pipe Bueno le propuso matrimonio a Luisa Fernanda W durante un viaje a Dubái; sin embargo, no revelaron cuándo se llevaría a cabo la boda.

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¿Qué experiencia le cambió la vida a Pipe Bueno?

Según relató Luisa Fernanda W en Charlas Divinas Podcast, Pipe Bueno vivió un momento transformador mientras se encontraban en el mar, en un momento de oración y conexión espiritual.

En ese instante, Luisa le entregó a Dios una situación familiar, buscando claridad sobre cómo manejarla, y fue entonces cuando Pipe anunció que participaría en un retiro espiritual para fortalecer su bienestar emocional.

Pipe, por sí solo, empezó como: No, amor. Yo no puedo dejar que esta situación a mí me coja ventaja

¿Qué experiencia le cambió la vida a Pipe Bueno?
Luisa Fernanda W habló de la experiencia que cambió la vida a Pipe Bueno / (Foto de AFP)

La creadora de contenido afirmó que, además, la experiencia fue determinante para fortalecer su relación y tomar decisiones conscientes sobre su futuro en pareja, incluyendo la decisión de llevar a cabo su matrimonio.

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¿Por qué Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tomaron la decisión de casarse?

La decisión de casarse surge después de este proceso de reflexión y conexión espiritual. Luisa Fernanda W relató que, durante un retiro espiritual, Dios tocó a Pipe de manera tan profunda que él tomó decisiones importantes sobre su vida y su relación.

En sus palabras, ese momento los llevó a enfocarse en su futuro juntos, y actualmente ambos se encuentran en la preparación de la boda.

"Tanto así que, acá hablando ya de otras cosas, nosotros ahorita estamos en en preparación de la boda", confesó.

La creadora de contenido añadió que este paso se dará más pronto de lo que los seguidores podrían imaginar, destacando la importancia de la conexión espiritual y la reflexión para tomar decisiones sobre su matrimonio.

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