Blessd recordó su época de colegio previo a su concierto más importante en medio de rumores de infidelidad

El cantante colombiano Blessd conmovió a sus seguidores al recordar cuándo no lo conocía nadie y le tocaba mostrarse en los colegios de Medellín y los lugares aledaños.

Blessd tocará mañana 28 de marzo en el Atanasio de Medellín. (Foto Rodrigo Varela/AFP)

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¿Cuándo será el concierto de Blessd en el Atanasio de Medellín?

Mañana 28 de marzo se llevará a cabo el primer estadio que realizará el cantante en su ciudad natal. Según lo ha expresado en varias oportunidades, este es un sueño que tiene desde que estaba en el colegio iniciando su carrera musical.

Mediante sus historias de Instagram, el artista subió un video en el que se le ve con el pelo morado y en su época de adolescente invitando a sus pocos seguidores a que lo acompañaran en un toque en un colegio.

Blessd acompañó el video con un texto en el que resalta su disciplina para poder cumplir sus sueños y darles un mensaje de inspiración a las personas que como él tienen o tuvieron el sueño de ser cantantes y llenar espacios con su arte.

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El primer estadio del paisa promete ser uno de los eventos urbanos más importantes de este año en Medellín y ha generado muchas expectativas por los artistas invitados que puede llevar a su concierto más importante.

La ciudad se prepara para recibir a miles de fanáticos que verán cómo uno de sus talentos más jóvenes logra consolidar un sueño que parecía lejano cuando apenas empezaba a cantar en pequeños escenarios escolares.

“De los colegios al estadio al estadio de mi ciudad, no saben lo orgulloso que estoy de mi mismo, si usted tiene un sueño nunca pero nunca deje que nadie se lo apague. Yo soy merecedor de todo lo que me pasa porque lo luché y estoy a punto de cumplirlo”, escribió Blessd en su publicación.

¿Blessd terminó con Manuela QM?

Mientras se prepara para este gran concierto, Blessd también enfrenta un momento personal complejo.

En las últimas semanas, se han filtrado conversaciones que lo vinculan con una supuesta infidelidad hacia la madre de su hijo, Manuela QM.

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Aunque ninguno de los dos ha confirmado una ruptura oficial, las señales de distanciamiento han sido evidentes. La modelo con la que se le relaciona aseguró que no busca fama ni protagonismo, sino dejar el tema atrás, mientras que el cantante ha compartido mensajes que sugieren que la relación con Manuela se debilitó tras la polémica.