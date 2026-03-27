Ryan Castro le habría enviado contundente señal a Lina Tejeiro: ¿se dio algo?
Ryan Castro causó revuelo con posibles señale que irían para Lina Tejeiro, luego de conocerse su gusto por él.
La reconocida actriz, Lina Tejeiro, causó revuelo en redes sociales al hablar sobre su crush colombiano, pues no solo sorprendió al revelar su nombre, sino cómo fue que mencionó que le gustaba dicha figura pública.
La actriz, quien además es creadora de contenido y empresaria, ha sido noticia varias veces por su vida personal, ya que sus relaciones amorosas han sido bastante públicas y comentada en las plataformas digitales.
Por eso mismo, Tejeiro está en el foco, ya que los internautas quieren saber los detalles de su vida amorosa.
¿Qué dijo Lina Tejeiro al revelar el nombre del famoso colombiano que le gusta?
Lina Tejeiro reveló en entrevista con Cristian Pasquel que su crush colombiano es Ryan Castro, claramente, su respuesta causó conmoción, pero, sobre todo, en la forma en la que lo dijo.
Pues el artista tiene una frase con el cual lo reconocen y es el “Awoo”, palabra que ella mencionó en el podcast diciendo que eso era lo que le quería hacer a Castro, haciendo señas con su rostro de lo que esto significaría.
Sin duda, generó miles de comentarios en redes sociales, entre ellos de risas, gracia y, además, muchas mujeres se sintieron identificadas con ella.
¿Ryan Castro le respondió a Lina Tejeiro?
Días después del comentario que Lina Tejeiro, el cual se volvió viral en todas las redes sociales, Ryan Castro hizo un tweet con el que supuestamente le habría dado respuesta a la actriz: “yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10”.
Aunque solo fueron especulaciones, Ryan tuvo varios momentos en el que emocionó a sus fans con supuestas señales para Lina.
De hecho, en un video para TikTok, haciendo el trend de ‘Chévere’ con Aria Vega, el cantante habría hecho una L con su mano en la parte de la canción que dice: “yo te llego”.
Pero aquí no terminarían las indirectas, pues Ryan Castro hizo dos tweets durante los últimos días, en donde, sus fans lo asociaron como mensajes para Tejeiro.
Por un lado y quizá el trino más directo fue en el que escribió: “y si entra el Awoo”, pues fue lo que dijo Lina en su entrevista.
Mientras que el Tweet de Novio no, Ryan sí, en sus respuestas, recibió comentarios en donde dijeron que era un mensaje para la actriz. Pero, por ahora no hay nada directo de parte de ninguno de los dos.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike