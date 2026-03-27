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Beneficios y riesgos del running: todo lo que debes saber antes de empezar a correr

Correr aporta beneficios cardiovasculares, metabólicos y mentales, aunque también implica ciertos riesgos físicos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Beneficios y riesgos del running: todo lo que debes saber antes de empezar a correr
Recomendaciones para empezar a correr / (Foto de Freepik)

El running es uno de los ejercicios más populares, pero detrás de su aparente simplicidad hay detalles clave que muchos corredores desconocen. Conocer los beneficios y riesgos es esencial para aprovechar esta práctica al máximo.

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¿Cuáles son los principales beneficios del running para la salud?

Correr combina ventajas físicas y psicológicas. Entre sus beneficios más destacados se encuentra la mejora de la salud cardiovascular.

Estudios recientes, como los publicados en The Lancet Public Health (2025), indican que incluso correr 5 a 10 minutos diarios reduce el riesgo de muerte por enfermedades del corazón.

¿Cuáles son los principales beneficios del running para la salud?
El running combina ventajas físicas y psicológicas / (Foto de Freepik)

En cuanto al metabolismo, el running ayuda a mantener un peso saludable, mejora la sensibilidad a la insulina y aumenta la quema calórica incluso después de entrenar. También fortalece la densidad ósea y tonifica músculos de las piernas, glúteos y abdomen.

En el ámbito mental, correr activa la liberación de endorfinas, generando sensaciones de bienestar, ayudando a reducir ansiedad y estrés. La neuroplasticidad también se ve beneficiada: correr estimula la producción de BDNF, proteína que mejora memoria y aprendizaje.

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¿Qué riesgos o desventajas implica correr con regularidad?

A pesar de sus ventajas, correr es un deporte de alto impacto. Cada zancada ejerce entre 2 y 3 veces el peso corporal sobre articulaciones y músculos. Esto puede generar lesiones, especialmente si se aumentan distancias demasiado rápido.

Según un estudio del British Journal of Sports Medicine (2025), las lesiones aumentan cuando los corredores exceden el 10 % de distancia semanal.

¿Qué riesgos o desventajas implica correr con regularidad?
Correr se considera un deporte de alto impacto / (Foto de Freepik)

Además, correr sobre superficies duras sin técnica adecuada puede acelerar el desgaste corporal. Además, la falta de entrenamiento complementario puede provocar desequilibrios en músculos estabilizadores y acortamiento de flexores de cadera e isquiotibiales.

En casos de entrenamiento extremo, como ultramaratones, se pueden observar cambios en el corazón y niveles elevados de cortisol que afectan sueño y sistema inmunológico.

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¿Cómo se pueden minimizar los riesgos de correr?

La clave está en un enfoque progresivo y equilibrado. Expertos recomiendan la regla del 10%: no aumentar el kilometraje semanal más de un 10% respecto a la semana anterior. Para principiantes, el método CACO (caminar-correr) es ideal.

¿Cómo se pueden minimizar los riesgos de correr?
La clave de correr está en un enfoque progresivo y equilibrado / (Foto de Freepik)

El calzado específico para tu tipo de pisada y terreno es fundamental, así como entrenar fuerza al menos dos veces por semana para proteger articulaciones y postura. Alternar superficies y cuidar la técnica, usando pasos cortos y frecuentes, ayuda a reducir impactos.

Por último, respetar los días de descanso y diferenciar entre cansancio normal y dolor punzante permite una recuperación segura y efectiva.

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