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Semana Santa 2026: ¿qué días serán festivos y planes para realizar en los próximos días?

Prontamente llegará Semana Santa en Colombia y te contamos qué días serán festivos. También, qué planes puedes hacer.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Semana Santa 2026: ¿qué días serán festivos y planes para realizar en los próximos días?
¿Cuándo inicia la Semana Santa en Colombia 2026? | Foto: Freepik

Miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de una de las festividades más importantes del año, pues se aproxima la Semana Santa en Colombia.

Por esta razón, te contamos con detalle las fechas en las que iniciará en Colombia y, también, acerca de los días que serán festivos en el calendario para que te programes en todas tus actividades.

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¿Qué días serán festivos en Semana Santa 2026 en Colombia?

Una de las semanas más esperadas del año por parte de los colombianos se trata acerca de la Semana Santa en donde varias personas se unen a diferentes rituales que se realizando durante estos días por la religión católica.

Semana Santa 2026: ¿qué días serán festivos y planes para realizar en los próximos días?
¿Qué planes se pueden realizar en Semana Santa 2026? | Foto: Freepik

Así también, otras personas disfrutan de los días de descanso durante esta semana para realizar múltiples actividades como disfrutar el tiempo en familia, viajar o realizar todo tipo de actividades culturales.

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La fecha en la que inicia la Semana Santa en Colombia será desde el próximo domingo 29 de marzo y se extenderá hasta el próximo 5 de abril.

Los días que serán festivos durante la Semana Santa serán el próximo jueves 2 de abril y viernes 3 de abril tras ser días santos, según lo dice la religión católica.

Semana Santa 2026: ¿qué días serán festivos y planes para realizar en los próximos días?
Estos días serán festivos en Semana Santa 2026. | Foto: Freepik

¿Qué planes puedes hacer en Semana Santa según la IA?

Desde luego, algunas personas entran en temporada de vacaciones durante la Semana Santa, pues, algunos son estudiantes de colegio, universidades o solicitan tiempo de vacaciones en sus respectivos trabajos o por los días festivos.

Con base en esto, te contamos qué tipo de planes puedes realizar durante la Semana Santa, según lo aconseja la Inteligencia Artificial, más conocida como IA:

  • Viajar a la naturaleza: desde luego, uno de los planes que te puede ayudar a salir de la rutina es viajar a la naturaleza, salir de la ciudad o visitar algún sitio turístico.
  • Planes gastronómicos: degustar platos tradicionales, te ayuda a despejarte la mente para salir de la rutina.
  • Religiosos y culturales: si quieres compartir en familia o si también, te gusta visitar catedrales u otro tipo de lugares culturales, puedes realizar todo tipo de actividades durante la Semana Santa.
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