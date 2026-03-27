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Yailin la más viral reaparece en redes tras ser arrestada: esto reveló

Yailin la más viral rompe el silencio y reaparece en redes, causando revuelo con un comunicado sobre su arresto.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yailin la más viral se pronuncia tras polémico arresto
Yailin la más viral rompe el silencio tras polémica detención. AFP/ Giorgio Viera - Freepik)

Desde el pasado 24 de marzo, en redes sociales ha circulado un polémico video de Jorgina Guillermo Díaz, cantante dominicana conocida como Yailin la más viral.

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Precisamente, en el clip quedó registrado el momento en el que la artista estaba arrestada y escoltada por las autoridades, pero la razón por la que fue enviada a prisión generó un debate en las plataformas digitales.

¿Por qué Yailin, la más viral fue enviada a prisión?

De acuerdo con información de medios internacionales, la cantante Yailin, la más viral fue detenida por las autoridades mientras se movilizaba en un Lamborghini en Santo Domingo, República Dominicana.

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En el clip, se ve mientras Jeorgina Guillermo cubre su rostro con cachucha y la capota de su chaqueta, mientras la trasladaban desde la estación de policía a una camioneta.

Según los primeros informes, las autoridades estaban realizando un operativo de control en el sector Los Mina, en Santo Domingo y allí, en medio de la requisa, a la cantante le habrían encontrados dos 4rm4s de fu3go dentro del automóvil en el que viajaba.

Yailin la más viral rompe el silencio tras polémica detención.
Yailin la más viral habla luego de su arresto. (AFP/ Theo Wargo)

Sin embargo, Yailin no estaba sola en el auto y se encontraron a dos personas con ella, pero se desconoce de quiénes se tratarían.

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¿Qué dijo Yailin la más viral tras ser arrestada?

Las autoridades no revelaron la identidad de las dos personas que acompañaban a la cantante, pero, según su abogado, una de ellas se habría hecho responsable de los artefactos que encontraron en el vehículo.

Yailin la más viral habla luego de su arresto
Yailin la más viral se pronuncia tras polémico arresto. (AFP/ Dimitrios Kambouris)

Además, la defensa de Yailin, la más viral mencionó que a la cantante se le está señalando solo por ser figura pública y no porque haya pruebas en su contra.

Por su lado, Jorgina rompió el silencio a través de un comunicado en sus redes sociales y agradeció a los medios de comunicación que creyeron en ella y también a sus fans.

Aunque no reveló con detalles sobre lo ocurrido en su arresto y qué pasará de acuerdo con la investigación, la dominicana fue puntual al confesar que esto no fue fácil para ella, pero se transformó tras el capítulo lamentable.

Por ahora, solo queda esperar si detalla lo ocurrido y si se conoce una información oficial de la respectiva indagación.

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