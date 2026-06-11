Johanna Fadul se pronunció tras las críticas que recibe en redes sociales: "duelen"

Johanna Fadul volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital tras pronunciarse sobre algunas críticas que ha recibido. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales.

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¿Por qué Johanna Fadul ha llamado la atención en redes sociales?

Durante los últimos meses, Fadul ha sido tema de conversación en redes por diferentes situaciones que han llamado la atención. Uno de los momentos más recordados se relaciona con su paso por La casa de los famosos Colombia, reality del cual fue expulsada.

Johanna Fadul, exparticipante de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La controversia surgió luego de un comentario que realizó hacia Campanita durante un posicionamiento. En medio de la dinamica, Fadul le dijo a su compañero que su alma eran tan oscura como el tono de su piel.

La situación provocó debate y llevó a que la producción tomara medidas. Finalmente, la participación de Fadul terminó tras la decisión anunciada por El jefe.

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A esto se suman las publicaciones que ha compartido relacionadas con temas políticos. A causa de las elecciones nacionales, la actriz hizo pública su postura frente al panorama político del país.

Tras compartir su posición, comenzaron a aparecer comentarios de personas que manifestaron desacuerdo con sus opiniones. Sin embargo, Fadul reiteró en distintas oportunidades que continuará expresando sus puntos de vista, independientemente de las críticas que pueda recibir.

¿Qué dijo Johanna Fadul tras las críticas que ha recibido en redes sociales?

A través de sus historias de Instagram, Johanna se refirió directamente a algunos de los mensajes que recibe por parte de internautas. Aunque en varias ocasiones ha señalado que prefiere no prestar atención a estos mensajes, la actriz decidió compartir una reflexión.

Johanna Fadul se pronunció a través de sus redes sociales / (Foto del Canal RCN)

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En un video publicado en su cuenta, la actriz apareció mirando a la cámara mientras acompañaba la grabación con un mensaje escrito. Allí expresó:

“Tus comentarios duelen, pero sabes qué, yo estoy protegida por papá Dios y tus deseos llenos de odio son bendiciones en mí. Solo te digo que amanecerá y veremos”.

Con esta publicación, Johanna Fadul volvió a responder a quienes cuestionan sus opiniones y acciones en redes sociales, dejando claro que seguirá utilizando sus plataformas para expresar sus pensamientos y compartir aspectos de su vida con sus seguidores.