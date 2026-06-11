La IA reveló quién será el ganador en el partido de inauguración del Mundial 2026

Este jueves 11 de junio se llevará a cabo el primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Azteca en la ciudad de México, donde lo protagonizarán la selección de este país y la selección de Sudáfrica.

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¿A qué hora se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026?

El partido entre la selección de México y la selección de Sudáfrica, que corresponde al Grupo A, se dará a las 2:00 p.m. hora Colombia.

Sin embargo, la transmisión se comenzará a las 11:30 am por el Canal RCN, donde también se podrán ver las presentaciones previas como la participación de artistas como Shakira y J Balvin.

Cabe destacar que, México y Sudáfrica habían hecho un debut mundialista memorable en el Mundial de 2010 en Sudáfrica, en el que empataron 1-1.

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¿Quién ganará el partido inaugural del Mundial 2026?

Luego de este dato histórico, muchos se preguntan sobre cuál será el resultado de este encuentro, en el que le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT que realizó un análisis dando un pronóstico de quién podría salir victorioso.

La IA detalló que México parte como favorito para llevarse la victoria. El principal factor es la localía, siendo una motivación para el equipo anfitrión.

México cuenta con una plantilla que, en términos generales, posee más experiencia en competiciones internacionales y una mayor presencia de futbolistas en ligas de alto nivel. Además, suele mostrar una propuesta ofensiva más elaborada y una capacidad superior para controlar la posesión del balón. Si logra imponer su ritmo desde los primeros minutos, podría generar varias oportunidades de gol y obligar a Sudáfrica a replegarse en defensa.

Sin embargo, destacó que Sudáfrica no debe ser subestimada, pues es un equipo que suele destacar por su disciplina táctica, intensidad física y velocidad en las transiciones.

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Teniendo en cuenta estos factores, la IA estima que México tiene mayores probabilidades de ganar el encuentro, aunque no espero una diferencia amplia en el marcador.

Su pronóstico sería una victoria de México por 2 goles a 1 y ve como resultados alternativos un 1-0 para México o un empate 1-1 nuevamente.