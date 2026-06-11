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¿De qué se trata la "mala racha" de México en los partidos inaugurales de los Mundiales?

México debuta ante Sudáfrica en el Mundial 2026 y resurgen curiosidades sobre su historial en la Copa del Mundo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
México y la supuesta ‘maldición’ en los partidos inaugurales de los Mundiales
México vs Sudáfrica: la historia detrás de la supuesta ‘mala racha’ del Tri. (Foto: AFP)

¡Comenzó la fiesta futbolera más importante del mundo! Luego de la primera ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol 2026, México y Sudáfrica serán los encargados de dar inicio a la competencia en el estadio Azteca.

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¿Cuál es la supuesta ‘maldición’ de México en la Copa del Mundo?

La expectativa por este encuentro no solo se centra en el inicio oficial del torneo más importante del mundo, sino también en algunas curiosidades que han comenzado a circular durante los últimos días.

Y es que, mientras miles de personas esperan el pitazo inicial, muchos se preguntan por la supuesta ‘maldición’ que rodea a la Selección de México en los Mundiales que no ha logrado ganar en el partido inaugural ni pasa de los cuartos de final.

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Desde que fue anfitrión en 1986, México no ha logrado superar la barrera de los cuartos de final. Además, entre los Mundiales de 1994 y 2022, el equipo fue eliminado de manera consecutiva en la ronda de octavos de final.

México y la supuesta ‘maldición’ en los partidos inaugurales de los Mundiales
México vs Sudáfrica: la historia detrás de la supuesta ‘mala racha’ del Tri. (Foto: AFP)

A esto se suma otro dato que ha llamado la atención de los seguidores del fútbol. México cuenta con un saldo de cinco derrotas y dos empates en los partidos que han marcado el inicio de sus participaciones mundialistas.

¿Qué pasó la última vez que México enfrentó a Sudáfrica en un Mundial?

Otro detalle que no ha pasado desapercibido es que México volverá a enfrentarse a Sudáfrica en un partido inaugural, tal como ocurrió en la Copa del Mundo de 2010.

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En aquella oportunidad, Sudáfrica era la selección anfitriona y el encuentro terminó con un empate 1-1.

Ahora, 16 años después, ambos equipos vuelven a cruzarse en el arranque del torneo, aunque esta vez con México jugando en casa y con miles de aficionados acompañándolo desde las tribunas del estadio Azteca.

México y la supuesta ‘maldición’ en los partidos inaugurales de los Mundiales
México vs Sudáfrica: la historia detrás de la supuesta ‘mala racha’ del Tri. (Foto: AFP)

Además, esta será la tercera ocasión en la historia en la que México recibe partidos de una Copa del Mundo.

Sin embargo, esta edición tendrá una particularidad, pues por primera vez el Mundial contará con tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Asimismo, cada uno tendrá su propia celebración inaugural como parte del inicio de la competencia.

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