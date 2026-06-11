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Los hinchas mexicanos cantaron rancheras en Guadalajara e iniciaron la fiesta del Mundial 2026

La fiesta del Mundial 2026 comenzó con hinchas mexicanos cantando rancheras y mostrando su identidad al mundo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
México se prepara para ser anfitrión del Mundial 2026.
México se prepara para ser anfitrión del Mundial 2026. (Foto: Freepik)

Los hinchas mexicanos se tomaron las calles para apoyar a su selección y lo hicieron cantando una icónica ranchera.

A punta de rancheras, los hinchas mexicanos apoyan a su Selección.
A punta de rancheras, los hinchas mexicanos apoyan a su Selección. (Foto: Freepik)

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Hoy comienza el mundial y los seguidores de la Selección mexicana quieren hacerlos sentir respaldados y, sobre todo, mostrarle al resto del mundo su cultura.

En redes sociales se hizo viral un clip en el que cientos de mexicanos corean la canción mientras hacen fila en Guadalajara.

se realizarán tres ceremonias: una en el estadio Azteca, y las otras en Estados Unidos y Canadá, para dar un espectáculo en simultáneo e iniciar el evento deportivo en las tres sedes, garantizando que ningún asistente se pierda la fiesta del fútbol.

Los seguidores de México están emocionados por cambiar la historia que no les ha permitido ganar ningún partido inaugural.

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Recordemos que es la tercera vez que México es sede de un Mundial. Aunque la primera fase de la competencia cuenta con más de 100 partidos, el Canal RCN ha escogido los mejores 35 encuentros para que los televidentes los disfruten de manera gratuita por medio de la app o la señal principal.

El canto de la ranchera no solo es una muestra de apoyo a la selección, sino también un símbolo de identidad nacional.

Los hinchas buscan que el mundo conozca la riqueza cultural de México y que el fútbol sea un escenario para compartir tradiciones.

La viralización del video en redes sociales demuestra cómo la pasión deportiva se mezcla con la música y el folclor, generando un ambiente único que trasciende lo deportivo.

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¿Qué artistas estarán en la ceremonia inaugural?

La ceremonia en México contará con la presentación de Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán la canción oficial de esta edición.

Además, el escenario se llenará de diversidad con la participación de J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Tyla, Los Downs y Maná, quienes aportarán distintos géneros musicales para darle un carácter multicultural al evento.

En Estados Unidos, el público vibrará con las voces de Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara, artistas que representan la fuerza y versatilidad de la música norteamericana.

Por su parte, Canadá tendrá un show lleno de energía con Katy Perry, Lisa, Anitta, Future, Rema, quienes se encargarán de avivar el ambiente en el país anfitrión.

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