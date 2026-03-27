Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Él es Jhonsi, hermano menor de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, ¿se parecen?

Tras la participación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Col, él es Jhonsi, su hermano menor quien es tendencia en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Él es Jhonsi, hermano menor de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, ¿se parecen?
¿Quién es el hermano menor de Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

Dede hace varias semanas, muchos internautas han generado diversos comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Con base en esto, una de las celebridades que más ha acaparado la atención mediática ha sido Alexa Torrex, quien no solamente se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, sino que también, por todos los acontecimientos que ha tenido en el reality.

Así también, te contamos que Alexa adquirió gran popularidad en el pasado al realizar contenido digital junto a sus allegados, en especial, por el grupo que conformó con varias personas de su núcleo familiar en ‘La familia recocha’ e internautas se han sorprendido con la identidad de su hermano menor.

Artículos relacionados

¿Quién es el hermano menor de Alexa Torrex, participante de La casa de los famosos Colombia?

Él es Jhonsi, hermano menor de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, ¿se parecen?
Él es Jhonsi, hermano menor de Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

En los últimos días, Alexa ha adquirido gran popularidad en redes sociales por un supuesto “shippeo” con Tebi Bernal, en donde varios internautas se han mantenido bajo los acontecimientos que podrán presentarse en el futuro con Jhorman Toloza, quien ha sido pareja de la influenciadora hace un largo periodo de tiempo.

Artículos relacionados

Por su parte, Jhorman Toloza captó la atención mediática hace unos días al aparecer en un video de Jhon, más conocido como Jhonsi Torrex, quienes compartieron un video a través de la plataforma digital de TikTok.

En el video aparece Jhorman junto a Jhonsi, en un video en el que realizaron un trend mediante las redes sociales en donde generaron una gran variedad de comentarios.

Él es Jhonsi, hermano menor de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, ¿se parecen?
Este video compartió Alexa Torrex en el pasado junto a su hermano. | Foto: Canal RCN

Por su parte, el hermano menor de Alexa ha recibido múltiples opiniones en redes sociales no solo por su parecido con la influenciadora, sino que también, por demostrar su gran talento en la creación de contenido.

Artículos relacionados

¿Qué video compartió Alexa Torrex en su pasado junto a su hermano?

Es clave mencionar que Alexa Torrex no solo se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por compartir varios acontecimientos de su vida mediante sus redes.

Por ello, se ha hecho viral un video de la influenciadora hace algunos años junto a su hermano Jhonsi en su cuenta oficial de TikTok.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Johanna Fadul opina sobre lo que pasa entre Karola y Eidevin Johanna Fadul

Johanna Fadul opinó sobre la cercanía entre Karola y Eidevin, “¿se está repitiendo la historia?”

Johanna Fadul reaccionó a la cercanía entre Eidevin y Karola en La casa de los famosos tras revivir conversación de Mariana

Sofía Jaramillo destapa la verdad de su conflicto con Luisa Cortin Talento nacional

Sofía Jaramillo destapa la verdad detrás de su conflicto con Luisa Cortina: ¿qué pasó entre ellas?

Sofía Jaramillo revela los detalles inéditos sobre su conflicto con Luisa Cortina, que viene de antes de La casa de los famosos.

Marilyn Patiño se conmueve. La casa de los famosos

Marilyn Patiño no pudo contener las lágrimas en La casa de los famosos Colombia; ¿cuál fue la razón?

Marilyn Patiño no pudo contener las lágrimas en La casa de los famosos tras escuchar la confesión de Alejandro Estrada.

Lo más superlike

Johanna Fadul reaparece en redes tras impactante accidente de tránsito Johanna Fadul

Johanna Fadul reapareció en redes tras accidente de tránsito en el que se vio involucrada

Johanna Fadul y su esposo Juanse Quintero estuvieron involucrados en un accidente de tránsito: esto publicó tras lo sucedido.

Hombre de 82 años se volvió viral. Viral

EN VIDEO: Mujer lleva a su padre de 82 años a conocer el mar y su reacción se hace viral en redes

Giovanny Ayala desató críticas tras sacar canción de La Selección Colombia Giovanny Ayala

Giovanny Ayala en el ojo del huracán tras el partido de la Selección Colombia, ¿qué dijo?

Kika Nieto reveló que casi padece de ortorexia Salud

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que confesó casi desarrollar Kika Nieto?

Actor de El Chavo del 8 revela que Florinda Meza estaba enamorada de él: “Ni me gustaba” Viral

Actor de El Chavo del 8 destapa su relación con Florinda Meza: “Ella se clavó conmigo"