Dede hace varias semanas, muchos internautas han generado diversos comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Con base en esto, una de las celebridades que más ha acaparado la atención mediática ha sido Alexa Torrex, quien no solamente se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, sino que también, por todos los acontecimientos que ha tenido en el reality.

Así también, te contamos que Alexa adquirió gran popularidad en el pasado al realizar contenido digital junto a sus allegados, en especial, por el grupo que conformó con varias personas de su núcleo familiar en ‘La familia recocha’ e internautas se han sorprendido con la identidad de su hermano menor.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul y Juanse Quintero, involucrados en accidente de tránsito: impactante video

¿Quién es el hermano menor de Alexa Torrex, participante de La casa de los famosos Colombia?

Él es Jhonsi, hermano menor de Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

En los últimos días, Alexa ha adquirido gran popularidad en redes sociales por un supuesto “shippeo” con Tebi Bernal, en donde varios internautas se han mantenido bajo los acontecimientos que podrán presentarse en el futuro con Jhorman Toloza, quien ha sido pareja de la influenciadora hace un largo periodo de tiempo.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla aparece llorando tras vestirse de luto por dolorosa pérdida: sacó a la luz su último chat

Por su parte, Jhorman Toloza captó la atención mediática hace unos días al aparecer en un video de Jhon, más conocido como Jhonsi Torrex, quienes compartieron un video a través de la plataforma digital de TikTok.

En el video aparece Jhorman junto a Jhonsi, en un video en el que realizaron un trend mediante las redes sociales en donde generaron una gran variedad de comentarios.

Este video compartió Alexa Torrex en el pasado junto a su hermano. | Foto: Canal RCN

Por su parte, el hermano menor de Alexa ha recibido múltiples opiniones en redes sociales no solo por su parecido con la influenciadora, sino que también, por demostrar su gran talento en la creación de contenido.

Artículos relacionados La casa de los famosos Manuela Gómez tomó importante decisión acerca de su relación con Juan Restrepo: ¿se casará o no?

¿Qué video compartió Alexa Torrex en su pasado junto a su hermano?

Es clave mencionar que Alexa Torrex no solo se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por compartir varios acontecimientos de su vida mediante sus redes.

Por ello, se ha hecho viral un video de la influenciadora hace algunos años junto a su hermano Jhonsi en su cuenta oficial de TikTok.