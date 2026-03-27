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Andrea Valdiri tuvo un millonario detalle con una de las quinceañeras que festejó

Andrea Valdiri celebró el quinceañero a quince adolescentes, pero con una tuvo un millonario detalle que se llevó la atención.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Andrea Valdiri regaló una remodelación a la casa de una de las quinceañeras.
Andrea Valdiri regaló una remodelación a la casa de una de las quinceañeras. (Foto Canal RCN | Freepik).

El pasado jueves 26 de marzo, la reconocida creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri celebró el quinceañero de las quince niñas que eligió para este especial detalle. Sin embargo, en medio del festejo, un gesto que tuvo con una de las menores terminó llevándose los aplausos y toda la atención.

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¿Cuál fue el millonario detalle que Andrea Valdiri tuvo con una de las quinceañeras?

Poco después de que iniciara el festejo de las quince adolescentes que eligió para celebrar sus quince años, en redes sociales comenzaron a circular varios videos del evento, que ya había generado expectativa en los últimos días.

Andrea Valdiri celebró fiesta de varias quinceañeras
Andrea Valdiri dio lujosos obsequios en su fiesta de quinceañeras / (Foto de Canal RCN y Freepik)

La celebración organizada por la creadora de contenido contó con todos los detalles propios de este tipo de fiesta. Sin embargo, en medio de la noche se conoció que Andrea Valdiri decidió darle un millonario regalo a una de las jóvenes: la remodelación de su casa.

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“Para que tengas tu cuarto, ya no te vas a mojar. Ya vas a tener tu baño, tu camita, tu ropa ya no se va a mojar”, se le escucha decir a Valdiri.

Días antes, Valdiri había compartido un breve house tour del hogar de la menor, donde dejó en evidencia las condiciones en las que vivía junto a su familia, motivo por el que tomó la decisión de tener este gesto especial.

Como era de esperarse, el gesto no pasó desapercibido en redes sociales, donde cientos de internautas destacaron la labor de Andrea Valdiri y aplaudieron su iniciativa.

¿Cómo fue la fiesta de quince años de las jóvenes elegidas por Andrea Valdiri?

Aunque este detalle fue uno de los que destacó durante la noche, lo cierto es que todas las quinceañeras vivieron una noche especial llena de obsequios por parte de la creadora de contenido como, por ejemplo, celulares, skin care, su propio pastel para cada una de ellas, entre otros.

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Así mismo, el festejo contó con música en vivo por parte de diversos artistas y DJ’s que animaron la noche mientras las quinceañeras disfrutaban entre ellas y su círculo familiar cercano.

¿Qué niñas fueron seleccionadas para la fiesta de 15 con Andrea Valdiri?
Andrea Valdiri sorprendió al seleccionar a varias quinceañeras / (Foto del Canal RCN y Freepik)
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