Sofía Jaramillo destapa la verdad detrás de su conflicto con Luisa Cortina: ¿qué pasó entre ellas?

Sofía Jaramillo habló recientemente sobre su relación con Luisa Cortina, con quien coincidió en La casa de los famosos Colombia.

Como se recuerda, la convivencia entre ambas dentro del programa no fue cercana y, por el contrario, estuvo marcada por tensiones que luego continuaron fuera de La casa.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre los comentarios de Luisa Cortina?

Tras su salida de La casa de los famosos, Luisa Cortina realizó varias publicaciones en redes sociales en las que se refirió a la modelo.

En esos contenidos, hizo comentarios sobre su apariencia física, mencionando aspectos relacionados con su piel y el uso de retoques en imágenes, lo que generó reacciones entre los seguidores de ambas.

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En este momento Luisa Cortina regresó a La casa de los famosos Colombia como invitada para enfrentarse a Marilyn Patiño y Beba por el denominado poder de resurrección, Sofía Jaramillo decidió pronunciarse nuevamente a través de sus redes sociales.

Sofía Jaramillo habla de su conflicto con Luisa Cortina y destapa lo que pasó. (Foto: Canal RCN)

Allí ha compartido diferentes reacciones sobre lo que ocurre en la casa más famosa y, en esta ocasión, se refirió directamente a lo sucedido entre ambas.

¿Qué más reveló Sofia Jaramillo sobre el origen del conflicto con Luisa Cortina?

Según explicó la modelo paisa al inicio no entendía el motivo de los comentarios ni su el comportamiento de Luisa Cortina en su contra.

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Sofia Jaramillo relató que, en una ocasión, se habría difundido una imagen suya editada en la que, según su versión, se alteraron detalles de su rostro para mostrar una apariencia distinta.

Indicó que, tras la publicación de esa fotografía con mucho acné en su rostro, Luisa Cortina se digirió a ella con burlas, en los que se cuestionaba la autenticidad de su imagen y su belleza.

Sofía Jaramillo habla de su conflicto con Luisa Cortina y destapa lo que pasó. (Foto: Canal RCN)

Sofía Jaramillo también mencionó que en ese momento atravesaba desacuerdos con otra persona, cuya identidad no confirmó. Afirmó que esa mujer tenía una relación cercana con Luisa Cortina, lo que, según su relato, pudo influir en lo que ocurrió posteriormente entre ellas.

De acuerdo con lo compartido en sus redes sociales, señaló que ambas se habrían confabulado: “para hacerme la maldad y de todo lo que ustedes vieron”, dijo Sofía Jaramillo en el video.