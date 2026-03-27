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Johanna Fadul reapareció en redes tras accidente de tránsito en el que se vio involucrada

Johanna Fadul y su esposo Juanse Quintero estuvieron involucrados en un accidente de tránsito: esto publicó tras lo sucedido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Johanna Fadul reaparece en redes tras impactante accidente de tránsito
Johanna Fadul reaparece en redes tras impactante accidente de tránsito. (Foto Canal RCN).

La actriz colombiana Johanna Fadul y su esposo Juanse Quintero se vieron involucrados en un accidente de tránsito que quedó registrado en video. Horas después de compartir el suceso en redes sociales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reapareció con una curiosa publicación.

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¿Cómo fue el accidente de tránsito en el que Johanna Fadul y Juanse Quintero se vieron involucrados?

El pasado jueves 26 de marzo Juanse Quintero sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una serie de videos en el que dejó en evidencia que se habían visto involucrados en un accidente de tránsito en el que no solo ellos terminaron perjudicados, sino también una joven motociclista, quien recibió mayor impacto.

Johanna Fadul y Juanse Quintero vivieron angustiante accidente
Johanna Fadul y Juanse Quintero vivieron angustiante accidente. (Foto Canal RCN | Freepik).

En los audiovisuales se pudo observar que el vehículo de la pareja terminó con una serie de rayones y abolladuras que debían ser cubiertas por su seguro, ya que el responsable al parecer habría huido del lugar tras el impacto.

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Además de esto, la mujer que se movilizaba en la moto se mostró completamente desconcertada con lo sucedido, pues según su relato, un auto la habría impactado haciéndole perder el control de su moto.

¿Qué publicó Johanna Fadul tras el accidente de tránsito?

Horas después del inesperado suceso, Johanna Fadul reapareció por medio de sus redes sociales con una curiosa publicación alejada del impactante momento que habían vivido en plena vía. Pues la joven actriz se mostró interesada en saber qué participante de La casa de los famosos Colombia podría salir de la competencia tras el ingreso del carro de la mudanza.

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Para esto, Fadul realizó una encuesta en la que puso únicamente los nombres de cuatro participantes siendo estos: Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Alexa Torrex y Campanita. Sin embargo, ninguno de los cuatro participantes mencionados abandonó la competencia, sino que fue Manuela Gómez.

Desde entonces, la actriz no ha publicado nada más y se ha mantenido ausente de sus redes sociales, al menos, directamente en su perfil personal.

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