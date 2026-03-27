Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tendrían a su tercer hijo por vientre de alquiler

La creadora de contenido digital Luisa Fernanda W reapareció por medio de sus redes sociales un poco indecisa al hablar sobre la posibilidad de convertirse en madre por tercera vez junto a Pipe Bueno, pero lo que más llamó la atención fue la mención de un vientre de alquiler.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul y Juanse Quintero, involucrados en accidente de tránsito: impactante video

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno serán padres nuevamente?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W comentó a sus fanáticos que una idea había llegado a su cabeza de la nada durante la tarde de este viernes 27 de marzo.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno irían por su tercer hijo. (Foto Canal RCN).

Y es que, según comentó, para tener un tercer hijo debería embarazarse casi de inmediato, pues no quisiera que este nuevo integrante se llevara muchos años de diferencia con sus dos hijos, Domenic y Máximo.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla aparece llorando tras vestirse de luto por dolorosa pérdida: sacó a la luz su último chat

"Si yo quiero tener un tercer hijo o hija, tendría que pensar eso ya, o sea, yo tendría que encargar mi próximo bebé ya, porque siento que más adelante se llevarían mucha diferencia de edad”.

Sin embargo, al tocar el tema del género del menor mencionó algo que llamó la atención de sus seguidores, pues la influenciadora ya habría investigado sobre la forma de no dejar este detalle al azar.

Filtran posible tercer hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno por vientre de alquiler. (Foto Canal RCN).

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno planean tener a su tercer hijo por vientre de alquiler?

Y es que la creadora de contenido expresó que teniendo en cuenta que un tercer embarazo no garantizaría la llegada de una niña a sus vidas para esto tendrían que mandarla a hacer, algo que no tendría mucho sentido en la actualidad ya que esto también tomaría su tiempo, según explicó.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sonia, viuda de Yeison Jiménez, reapareció en redes tras dos meses de su muerte

"Para encargar otro es a la de Dios, porque si sale niño, pues otro niño, porque para hacer la niña toca literal hacerla, o sea, mandarla a hacer, y para eso es un proceso que también se demora un montón", comentó.

De esta manera, sin saber qué decisión tomar, Luisa Fernanda W decidió acudir a sus seguidores en busca de opiniones frente a qué hacer con respecto a la llegada de su tercer bebé o si definitivamente se quedaba con sus dos hijos actuales.