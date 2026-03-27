Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tendrían a su tercer hijo por vientre de alquiler

Luisa Fernanda W habló sobre sus deseos de ser madre una vez más, pero habló de lo que esto podría implicar en su vida.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tendrían otro bebé
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tendrían otro bebé. (Foto Canal RCN | Freepik).

La creadora de contenido digital Luisa Fernanda W reapareció por medio de sus redes sociales un poco indecisa al hablar sobre la posibilidad de convertirse en madre por tercera vez junto a Pipe Bueno, pero lo que más llamó la atención fue la mención de un vientre de alquiler.

Artículos relacionados

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno serán padres nuevamente?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W comentó a sus fanáticos que una idea había llegado a su cabeza de la nada durante la tarde de este viernes 27 de marzo.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno irían por su tercer hijo
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno irían por su tercer hijo. (Foto Canal RCN).

Y es que, según comentó, para tener un tercer hijo debería embarazarse casi de inmediato, pues no quisiera que este nuevo integrante se llevara muchos años de diferencia con sus dos hijos, Domenic y Máximo.

Artículos relacionados

"Si yo quiero tener un tercer hijo o hija, tendría que pensar eso ya, o sea, yo tendría que encargar mi próximo bebé ya, porque siento que más adelante se llevarían mucha diferencia de edad”.

Sin embargo, al tocar el tema del género del menor mencionó algo que llamó la atención de sus seguidores, pues la influenciadora ya habría investigado sobre la forma de no dejar este detalle al azar.

Filtran posible tercer hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno por vientre de alquiler
Filtran posible tercer hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno por vientre de alquiler. (Foto Canal RCN).

¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno planean tener a su tercer hijo por vientre de alquiler?

Y es que la creadora de contenido expresó que teniendo en cuenta que un tercer embarazo no garantizaría la llegada de una niña a sus vidas para esto tendrían que mandarla a hacer, algo que no tendría mucho sentido en la actualidad ya que esto también tomaría su tiempo, según explicó.

Artículos relacionados

"Para encargar otro es a la de Dios, porque si sale niño, pues otro niño, porque para hacer la niña toca literal hacerla, o sea, mandarla a hacer, y para eso es un proceso que también se demora un montón", comentó.

De esta manera, sin saber qué decisión tomar, Luisa Fernanda W decidió acudir a sus seguidores en busca de opiniones frente a qué hacer con respecto a la llegada de su tercer bebé o si definitivamente se quedaba con sus dos hijos actuales.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Johanna Fadul reaparece en redes tras impactante accidente de tránsito Johanna Fadul

Johanna Fadul reapareció en redes tras accidente de tránsito en el que se vio involucrada

Johanna Fadul y su esposo Juanse Quintero estuvieron involucrados en un accidente de tránsito: esto publicó tras lo sucedido.

Valentina Ferrer hace escena de celos a J Balvin en público y Ryan Castro se lleva las miradas Valentina Ferrer

Valentina Ferrer causa revuelo al celar a J Balvin en público, pero ¿qué tiene que ver Ryan Castro?

Valentina Ferrer hace escena de celos a J Balvin en video y la reacción de Ryan Castro llama atención de muchos.

La Segura reveló sorpresivo arrepentimiento La Segura

La Segura reveló inesperado arrepentimiento en su viaje a Brasil con Ignacio Baladán

La Segura reveló un inesperado arrepentimiento durante su reciente viaje a Brasil junto a su esposo, Ignacio Baladán.

Lo más superlike

Sofía Jaramillo destapa la verdad de su conflicto con Luisa Cortin Talento nacional

Sofía Jaramillo destapa la verdad detrás de su conflicto con Luisa Cortina: ¿qué pasó entre ellas?

Sofía Jaramillo revela los detalles inéditos sobre su conflicto con Luisa Cortina, que viene de antes de La casa de los famosos.

Hombre de 82 años se volvió viral. Viral

EN VIDEO: Mujer lleva a su padre de 82 años a conocer el mar y su reacción se hace viral en redes

Giovanny Ayala desató críticas tras sacar canción de La Selección Colombia Giovanny Ayala

Giovanny Ayala en el ojo del huracán tras el partido de la Selección Colombia, ¿qué dijo?

Kika Nieto reveló que casi padece de ortorexia Salud

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que confesó casi desarrollar Kika Nieto?

Actor de El Chavo del 8 revela que Florinda Meza estaba enamorada de él: “Ni me gustaba” Viral

Actor de El Chavo del 8 destapa su relación con Florinda Meza: “Ella se clavó conmigo"