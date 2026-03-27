Yina Calderón dejó a todos en shock con su figura tonificada

La reconocida influenciadora colombiana Yina Calderón, quien actualmente reside en México, sorprendió en las últimas horas a sus cientos de seguidores al presumir su tonificada figura.

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¿Cómo luce Yina Calderón en la actualidad?

Yina Calderón ha sido una de las influenciadoras más polémicas del país debido a las constantes controversias que ha protagonizado a lo largo de los años. Asimismo, sus repetidos ingresos al qu1r0f4no en busca de la figura soñada generaron gran atención entre los internautas, quienes siempre se mostraban a la expectativa de ver los resultados, pues en varias ocasiones ella misma manifestó no quedar satisfecha.

Así luce Yina Calderón con su nueva figura tonificada. (Foto Canal RCN).

Las múltiples intervenciones y la búsqueda de su cuerpo ideal le ocasionaron graves problemas de salud, siendo uno de los más delicados el de los b10p0l1meros. Sin embargo, en la actualidad, aunque la exparticipante de La casa de los famosos Colombia continúa interesada en estos procedimientos, ha enfocado gran parte de su tiempo en tonificar su cuerpo con ejercicio y dieta, lo que ya empieza a reflejar resultados.

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Durante la tarde de este viernes 27 de marzo, la influenciadora compartió un corto video por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que presumió cómo luce su figura tras varios meses de disciplina, logrando impactar a los internautas, quienes destacan un cambio evidente y positivo.

"Como me está cambiando el cuerpo, chicas, y no digan que es filtro, mírenme el glút3o, mírenme la pierna, el derrier, la espalda. O sea, en verdad estoy muy juiciosa, yo les dije que voy a lograr el cuerpo del año y yo lo voy a hacer"

¿Cómo reaccionaron los internautas al cambio físico de Yina Calderón?

El cambio físico de Yina Calderón no pasó desapercibido en redes sociales, donde los internautas reaccionaron de inmediato al ver su más reciente aparición.

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Mientras algunos destacaron el evidente resultado de su disciplina con el ejercicio y la dieta, otros no dudaron en opinar sobre su transformación, generando todo tipo de comentarios, entre ellos: “Se ve mucho más saludable”, “definitivamente el ejercicio sí hace la diferencia”, “ese cambio es positivo”, fueron algunos de los mensajes que recibió.