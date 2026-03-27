Valentina Ferrer causa revuelo al celar a J Balvin en público, pero ¿qué tiene que ver Ryan Castro?

Valentina Ferrer generó revuelo en redes sociales tras compartir un video en el que protagoniza una escena de celos hacia J Balvin y en la que también dejó ver la reacción de Ryan Castro, quien se encontraba presente en el momento.

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¿Qué mostró el video de Valentina Ferrer donde le hace escena de celos a J Balvin

Como es conocido, Valentina Ferrer suele publicar contenido relacionado con su vida cotidiana, incluyendo momentos junto al artista y las ocurrencias del pequeño Río.

En esta ocasión, a través de su cuenta de TikTok, donde suma millones de seguidores, compartió un curioso video que rápidamente llamó la atención de muchos.

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“O sea, todo bien… pero ¿con quién está hablando Josecito?”, escribió la modelo acompañado de emojis de risa.

En el video, se observa a Valentina Ferrer en una sala mientras en la pantalla aparece una imagen de J Balvin hablando por teléfono.

Valentina Ferrer arma escena de celos a J Balvin y Ryan Castro termina siendo protagonista. (Foto: AFP

En ese momento, la modelo argentina hace un comentario en tono jocoso y de reclamo: “Decime con quién está hablando José”.

Durante el video, también mueve la cámara y enfoca a Ryan Castro, quien aparece cantando la canción que se proyecta en la pantalla.

Posteriormente, en el video vuelve a mostrar el televisor, en el que se observa una imagen en la que aparecen juntos Ryan Castro y J Balvin.

Luego, Ferrer realiza otro paneo y deja ver al cantante paisa que está en lo que parece ser una oficina, conversando con otras personas.

Valentina Ferrer arma escena de celos a J Balvin y Ryan Castro termina siendo protagonista. (Foto: AFP

¿Qué reacciones generó la escena de celos de Valentina Ferrer a J Balvin?

Tras la publicación del video donde rápidamente se llenó de corazones y de comentarios, los usuarios no tardaron en comentar sobre el protagonismo de Ryan Castro en los videos de la pareja.

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Algunos comentarios señalaron, en tono de humor, que el artista parecía estar presente en cada momento de desacuerdo de la pareja con comentarios como: