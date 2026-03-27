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Valentina Ferrer causa revuelo al celar a J Balvin en público, pero ¿qué tiene que ver Ryan Castro?

Valentina Ferrer hace escena de celos a J Balvin en video y la reacción de Ryan Castro llama atención de muchos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentina Ferrer hace escena de celos a J Balvin en público y Ryan Castro se lleva las miradas
Valentina Ferrer arma escena de celos a J Balvin y Ryan Castro termina siendo protagonista. (Fotos: AFP

Valentina Ferrer generó revuelo en redes sociales tras compartir un video en el que protagoniza una escena de celos hacia J Balvin y en la que también dejó ver la reacción de Ryan Castro, quien se encontraba presente en el momento.

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¿Qué mostró el video de Valentina Ferrer donde le hace escena de celos a J Balvin

Como es conocido, Valentina Ferrer suele publicar contenido relacionado con su vida cotidiana, incluyendo momentos junto al artista y las ocurrencias del pequeño Río.

En esta ocasión, a través de su cuenta de TikTok, donde suma millones de seguidores, compartió un curioso video que rápidamente llamó la atención de muchos.

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“O sea, todo bien… pero ¿con quién está hablando Josecito?”, escribió la modelo acompañado de emojis de risa.

En el video, se observa a Valentina Ferrer en una sala mientras en la pantalla aparece una imagen de J Balvin hablando por teléfono.

Valentina Ferrer hace escena de celos a J Balvin en público y Ryan Castro se lleva las miradas
Valentina Ferrer arma escena de celos a J Balvin y Ryan Castro termina siendo protagonista. (Foto: AFP

En ese momento, la modelo argentina hace un comentario en tono jocoso y de reclamo: “Decime con quién está hablando José”.

Durante el video, también mueve la cámara y enfoca a Ryan Castro, quien aparece cantando la canción que se proyecta en la pantalla.

Posteriormente, en el video vuelve a mostrar el televisor, en el que se observa una imagen en la que aparecen juntos Ryan Castro y J Balvin.

Luego, Ferrer realiza otro paneo y deja ver al cantante paisa que está en lo que parece ser una oficina, conversando con otras personas.

Valentina Ferrer hace escena de celos a J Balvin en público y Ryan Castro se lleva las miradas
Valentina Ferrer arma escena de celos a J Balvin y Ryan Castro termina siendo protagonista. (Foto: AFP

¿Qué reacciones generó la escena de celos de Valentina Ferrer a J Balvin?

Tras la publicación del video donde rápidamente se llenó de corazones y de comentarios, los usuarios no tardaron en comentar sobre el protagonismo de Ryan Castro en los videos de la pareja.

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Algunos comentarios señalaron, en tono de humor, que el artista parecía estar presente en cada momento de desacuerdo de la pareja con comentarios como:

“Ya caí en cuenta que el tío Ryan siempre está justo donde está el problema”, escribió una usuaria, lo que generó una reacción en Valentina Ferrer quien le dio un ‘me gusta’ al comentario.

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