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EN VIDEO: Mujer lleva a su padre de 82 años a conocer el mar y su reacción se hace viral en redes

Un padre de 82 años conoció el mar en Tolú y su reacción llena de alegría se convirtió en tendencia en plataformas digitales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Hombre de 82 años se volvió viral.
Hombre de 82 años se volvió viral al conocer el mar. (Fotos de Freepik)

Una mujer colombiana se hizo viral al mostrar la tierna y emotiva reacción de su padre de 82 años al conocer el mar.

Hombre enternece por su reacción.
Hombre enternece por su reacción al conocer el mar. (Foto de Freepik)

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¿Cómo reaccionó un padre de 82 años al conocer el mar por primera vez en las playas de Colombia?

El clip se hizo viral en las plataformas digitales por la inesperada reacción que tiene el anciano al estar frente a la inmensidad del océano.

Anna Yenith Taborda es la protagonista de esta historia y compartió las imágenes en las que se aprecia la impresión de su padre al ver el paisaje y luego cuando brinca como un niño pequeño al entrar al agua.

El momento ocurrió en las playas de Tolú, en el departamento de Sucre, y ya acumula miles de reproducciones.

“Llevas a tu papá a conocer el mar por primera vez a sus 82 años” escribió Anna Yenith Taborda en su publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas al momento viral de un hombre de 82 años conociendo el mar por primera vez?

Las imágenes generaron cientos de comentarios entre los internautas, quienes destacaron el gesto de una hija hacia su padre y recordaron que nunca es tarde para cumplir sueños ni emocionarse sin importar la edad.

La escena se convirtió en un símbolo de ternura y esperanza, mostrando que la vida siempre guarda experiencias únicas, incluso en la vejez.

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Saltar y reír como un niño frente a las olas mostró que la edad no limita la capacidad de maravillarse.

Para los usuarios, este gesto fue un recordatorio de que la felicidad puede encontrarse en lo más simple y que los sueños no tienen fecha de vencimiento.

La viralidad de este video también abrió conversaciones sobre la necesidad de valorar a los adultos mayores y brindarles oportunidades para vivir experiencias nuevas.

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Las agencias de Tolú han usado las imágenes para resaltar la belleza de sus playas y la calma de la costa caribeña, enfocándose especialmente en atraer a turistas de mayor edad.

El gesto de una hija hacia su padre terminó siendo una poderosa herramienta de promoción para Tolú, mostrando que detrás de cada viaje puede haber una historia emotiva.

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