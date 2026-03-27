Johanna Fadul opinó sobre la cercanía entre Karola y Eidevin, “¿se está repitiendo la historia?”

Johanna Fadulopinó sobre la reciente cercanía entre Eidevin y Karola dentro de La casa de los famosos Colombia, luego de que en los últimos días se les viera compartiendo más tiempo juntos.

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¿Por qué Johanna Fadul opinó sobre la cercanía entre Karola y Eidevin?

Como se conoce Eidevin ha estado vinculado a dos nombres. Por un lado, con Mariana Zapata, con quien intentó iniciar una relación. Sin embargo, esa cercanía llegó a su fin luego de que Mariana tomará esa decisión.

Además de la conversación que ella sostuvo con Beba, en la que expresó su percepción sobre el vínculo en el que aseguraba que no le gustaba mucho Eidevin, que fue vista en el cine y generó una reacción en Eidevin.

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Tras ese momento, Eidevin retomó su cercanía con Karola, con quien ya había tenido algunos acercamientos previamente.

Johanna Fadul habla de Karola y Eidevin y cuestiona si se estaría repitiendo la historia. (Fotos: Canal RCN)

Por estos días, los seguidores de La casa de los famosos han notado que ambos comparten más tiempo juntos que se ha visto en el 24/7. Incluso, se les ha visto en situaciones más cercanas, incluyendo muestras de afecto, aunque Karola ha mencionado que no busca formalizar una relación aún.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre la cercanía entre Karola y Eidevin en La casa de los famosos?

Tras una publicación de un clip en la cuenta oficial del Canal RCN, Johanna Fadul compartió un curioso mensaje en el que se refirió a esta situación.

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En su comentario, mencionó una conversación previa entre Mariana y Beba, en la que se hablaba sobre los intereses sentimentales de Mariana en el pasado.

“¿Ustedes se acuerdan de una conversación de Mariana con Beba donde Mariana le decía (palabras más, palabras menos) que a Karola los chicos que le gustaban resultaban metiéndose con Mariana? ¿Será que se está repitiendo la historia, pero al revés? ¿O será venganza de Karola?”, escribió la actriz generando unas nuevas reacciones. Johanna Fadul habla de Karola y Eidevin y cuestiona si se estaría repitiendo la historia. (Fotos: Canal RCN)

Los internautas señalaron que no se trataría de una historia inversa, sino de una dinámica similar a la que ya se había visto antes entre ellas.

“Mariana fue la que no quiso estar con Eidevin. No es al revés la historia, es igual que siempre. A mí me parece que Karola debería de darse más su lugar”, fue uno de los comentarios.