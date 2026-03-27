La Segura rompe el silencio sobre una nueva intervención estética: ¿qué contó?

La creadora de contenido, Natalia Segura, conocida en las redes sociales como “La Segura”, fue una de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2024 y allí, se hizo más conocido su caso de dolor crónico.

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La influenciadora ha compartido en sus redes sociales cómo ha vivido en los últimos años con su dolor, por lo que ha tenido limitaciones para movilizarse, de hecho, se ha cohibido de hacer ciertas actividades por lo mismo.

Durante su estadía en el reality, se conoció que La Segura debía hacer uso de una silla para poder moverse dentro de la casa.

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Precisamente, en las últimas horas volvió a tocar el tema, respondiendo si se haría una intervención estética.

¿Qué dijo La Segura el revelar si se haría un nuevo procedimiento estético?

La Segura estuvo comunicándose con sus seguidores de Instagram, a través de la cajita de preguntas, en donde respondió si se intervendría su parte trasera con plástico para que le dé más volumen.

La Segura sorprende al hablar de nuevos procedimientos estéticos. (Foto: Canal RCN)

Su respuesta fue bastante contundente y clara, pues dijo que no, porque no puede debido a su dolor crónico, pero sí dijo que le encantaría.

“Al ser un producto extraño y tener una zona inflamatoria ahí por mi dolor crónico, no es recomendable”, explicó.

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¿Por qué es el dolor crónico de La Segura?

La creadora de contenido ya ha hablado reiterativamente sobre su difícil estado de salud, pues su dolor crónico se da desde hace años, luego de que intervenciones estéticas el haya cobrado factura.

De acuerdo con lo que ya ha explicado, su dolor crónico severo se provocó por las secuelas de los bi0p0límeros y una neuropatía.

La Segura genera revuelo al revelar si se haría otro procedimiento estético. (Foto: Canal RCN)

Esto se dio porque los plásticos que tuvo en su cuerpo migraron a su columna y de allí se deriva el dolor.

Por eso, a la creadora de contenido se le veía en silla dentro de La casa de los famosos Colombia 2024, además, muchas veces se registró que por momentos sentía fuertes dolores, lo que le podía moverse con total normalidad.

Por ahora La Segura ha llevado una vida tranquila, pese a los difíciles momentos que vive por su estado de salud, pero afortunadamente esto no le impidió llevar un embarazo sano.