Dayana Jaimes lanzaría indirecta en redes, ¿revivió la polémica con Lily Díaz?

En octubre del 2025, Dayana Jaimes estuvo en medio de una fuerte polémica con su excuñada, Lily Díaz, quien rompió el silencio y expuso que, supuestamente, la viuda de Martín Elías se habría metido con su exmarido.

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La hija de Diomedes Díaz reveló audios y conversaciones con la comunicadora, en donde tuvieron un altercado bastante polémico tras un cruce de palabras, en donde, e incluso Betsy Liliana se involucró.

La polémica fue tan viral que, hasta audios de la discusión se hicieron tendencias en las redes sociales y eses después, internautas revivirían el escándalo con supuesta indirecta de Dayana.

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¿Dayana Jaimes le habría enviado una indirecta Lily Díaz?

Tras meses del escándalo en donde Lily Díaz habría expuesta la supuesta infidelidad de su exmarido con Dayana Jaimes, la Comunicadora social habría despertado rumores tras posible indirecta.

Dayana Jaimes causa revuelo con publicación. Foto: Freepik

En horas de la tarde del jueves 26 de marzo, la viuda de Martín Elías Díaz compartió una historia con una imagen que, para muchos, habría sido una supuesta pulla contra Lily Díaz

La imagen dice que “no responde con la misma moneda” y que “ella perdona, pero la vida no”, pues la oración dice que “ella observa cómo viven y cómo piensan” esas personas.

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¿En qué quedó la polémica entre Lily Díaz y Dayana Jaimes?

Luego de semanas en las que Lily Días y Dayana Jaimes se tiraran en redes sociales, el caos terminó, pero quedaron los audios y las conversaciones que generaron reacciones en internet.

Pues a Lily Díaz no le importó revelar con detalles lo ocurrido con su excuñada, por lo que al sacar a la luz los audios de sus chats, estos se viralizaron.

La polémica duró semanas en donde ellas figuraban en los portales de entretenimiento y en todas las plataformas digitales, pero mientras que una revelaba l que asaba, la otra respondía, hasta que, finalmente las dos guardaron silencio y hasta ahí quedó el tema.

Pese a que la conversación y el escándalo terminó, cualquier cosa que haga las mujeres genera reacciones porque se cree que todavía existe las diferencias entre ambas.