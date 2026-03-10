Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dayana Jaimes reaparece con mensaje en redes tras presunta indirecta de Lily Díaz: ¿le mandó un beso?

Dayana Jaimes reaparece con mensaje en redes tras presunta indirecta de Lily Díaz.

Paola Canastero Prieto
La supuesta respuesta de Dayana Jaimes a la indirecta de Lily Díaz
Dayana Jaimes reaparece con beso en redes tras presunta indirecta de Lily Díaz. (Foto: AFP)

Luego de una posible indirecta que le habría enviado Lily Díaz a través de redes sociales, Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías, compartió un inesperado mensaje en sus redes sociales.

La hermana del fallecido cantante compartió un mensaje en su cuenta de X en el que habló sobre el respaldo de la gente sin necesidad de tener muchos seguidores en redes sociales.

La publicación fue interpretada por varios internautas como una posible indirecta dirigida a Dayana Jaimes. Como se conoce públicamente, la viuda de Martín Elías y Lily Díaz han protagonizado varias polémicas a lo largo de los años.

En varias ocasiones han surgido comentarios relacionados con un supuesto involucramiento de Dayana Jaimes con la expareja de Lily Díaz.

Hace algunos meses, este tema volvió a generar conversación en redes sociales luego de que circularan supuestas pruebas. En ese momento, el intercambio de mensajes entre ellas volvió a captar la atención de los internautas.

Incluso, la situación tomó mayor fuerza cuando Betsy Liliana González, madre de Lily Díaz, se volvió tendencia en redes sociales por un audio que comenzó a circular y que fue recreado por varios usuarios.

¿Cuál fue la posible respuesta de Dayana Jaimes a la presunta indirecta de Lily Díaz?

Dayana Jaimes reapareció en sus redes sociales con una publicación que también llamó la atención de sus seguidores. En la imagen compartida se le ve dentro de un carro junto a su hija, mientras ambas envían un beso a la cámara.

La publicación estuvo acompañada de un breve mensaje que generó diferentes interpretaciones entre los internautas.

“A veces olvidamos que el simple hecho de abrir los ojos cada mañana ya es un milagro”, escribió Dayana Jaimes en la publicación que compartió a sus seguidores quienes interpretaron como una posible respuesta al mensaje de Lily Díaz.

Lo cierto es que, hasta el momento, ninguna de las dos ha compartido nuevos mensajes en redes sociales, más allá de estos mensajes que avivaron la polémica que ha existido entre ellas durante años tras el fallecimiento de Martín Elías.

