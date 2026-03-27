Jhonny Rivera y Jenny López vivieron encuentro alarmante con tiburón en su luna de miel

Jhonny Rivera y su esposa Jenny López captaron un tiburón muy cerca de ellos cuando se encontraban disfrutando de la playa y el mar en Maldivas, paradisiaco lugar en el que se encuentran disfrutando de su luna de miel y todo quedó registrado en video.

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¿Cómo fue el momento en el que Jhonny Rivera y Jenny López se encontraron con un tiburón en su luna de miel?

El cantante de música popular Jhonny Rivera estaba grabando el paisaje mientras caminaba junto a su esposa Jenny López por la orilla del mar, cuando en el video quedó registrada la aleta de un tiburón que pasó muy cerca de donde se encontraban.

Jhonny Rivera y Jenny López pasarán su luna de miel en las Maldivas: así es su lujosa habitación. (Foto Canal RCN | Freepik).

Al notar lo ocurrido, Rivera alertó de inmediato a Jenny López, quien volteó y se encontró con el animal, que rápidamente se sumergió en el agua. Sin embargo, la cantante se mostró tranquila ante la situación e incluso destacó la belleza del tiburón.

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El momento no tardó en generar reacciones entre los seguidores de la pareja, quienes se mostraron sorprendidos por lo ocurrido en plena luna de miel. En redes sociales, muchos comentaron su impacto al ver la cercanía del tiburón hacia el lugar en el que se encontraban, mientras otros destacaron la inesperada tranquilidad de Jenny López.

¿Por qué Jenny López no se asustó con el tiburón?

Más tarde, tras percatarse de la reacción de algunos de sus seguidores sobre la tranquilidad de Jenny López al ver el tiburón, Jhonny Rivera explicó que anteriormente el personal del lugar en el que se estaban hospedando les habían explicado que el tiburón era pequeño y que además era tranquilo, por lo que si no sentía ninguna amenaza no reaccionaría de manera alarmante.

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Incluso Rivera aprovechó el momento para bromear al mencionar que el tiburón era en realidad vegetariano y que por tal razón no los había atacado, desatando risa en su esposa.

"Menos mal es vegetariano, porque qué peligro. Justamente lo habíamos visto ayer, pero nos dijeron que era un tiburón pequeño, que no era peligroso, desde que uno no lo molestara él no hacía nada", comentó Rivera.