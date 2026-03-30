Salomón Bustamante rompe el silencio y revela si sigue con Laura de León
Tras nuevos rumores de supuesta separación, Salomón Bustamante rompe el silencio y revela la verdad de su relación con Laura de León.
El pasado viernes 27 de marzo, Laura de León causó revuelo en redes sociales, luego de despertar sospechas de que su relación con Salomón Bustamante había llegado a su fin, pues no es la primera vez que estos rumores surgen.
De acuerdo con lo revelado en redes sociales, a Laura de León le preguntaron por su esposo y su respuesta generó muchas reacciones, lo que llevó a los internautas a pensar que esta vez sí se habían separado.
Sin embargo, recientemente, pocos días después de estos supuestos, Salomón Bustamante reveló la verdad de su relación.
¿Qué dijo Laura de León que desató rumores de su ruptura con Salomón Bustamante?
La actriz, Laura de León, mantiene constante comunicación con sus seguidores a través de Instagram, en donde contestó de una manera peculiar cuando le preguntaron por su esposo.
La pregunta fue así, tal cual y directa ¿por qué no vives con tu esposo?, y ella respondió: ¿cuál?
De hecho, en otra historia le hablaron de su “ex” y dijo que ya pasó la página.
Por esto, Laura causó furor y empezó a despertar dudas sobre su matrimonio, ya que en meses pasados los rumores del mismo tema tomaron fuerza, luego de que el presentador revelara que sí habían terminado.
Sin embargo, en diciembre aparecieron juntos, pero los seguidores de ambos están confundidos porque sí se han visto distantes.
¿Salomón Bustamante confirmó qué pasó con Laura de León?
A través de sus historias en redes sociales, Salomón Bustamante rompió el silencio y publicó la verdad de su relación con Laura de León.
Precisamente, el presentador publicó en su Instagram una historia con la actriz y otros amigos, también conocidos en el mundo de la farándula.
Esto, volvió a generar debate en redes, ya que la confusión y los rumores sobre si ellos siguen juntos volvió a nacer, pues no se entiende la respuesta de Laura, cuando en fotos siguen apareciendo juntos.
Se puede entender que ellos quizá quieran mantener privada su relación, debido a que reciben muchas preguntas y para despistar a los internautas, deciden responder así.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike