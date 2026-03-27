Desde hace varias semanas, Laura de León se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por los rumores circulados de una posible ruptura con Salomón Bustamante.

Con base en esto, varios internautas se sorprendieron tras unas fotografías que ambos compartieron en el mes de diciembre del año pasado en el que se mostraron cercanos al compartir de una festividad con otros allegados.

Sin embargo, en las últimas horas, Laura de León ha generado una gran variedad de opiniones mediante sus redes sociales acerca de una inesperada confesión que hizo sobre Salomón Bustamante.

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¿Laura de León reveló que está en una relación o soltera mediante sus redes sociales?

Es clave mencionar que Laura de León no se ha destacado solamente por ser una reconocida actriz, sino que también, por contarles varios acontecimientos de su vida a sus seguidores, mediante sus redes sociales.

Este detalle revelaría una probable ruptura entre Laura de León y Salomón Bustamante. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Laura de León realizó una dinámica de preguntas recientemente mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en donde les hizo varias confesiones tras varias preguntas recibidas acerca de su situación sentimental:

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El internauta le preguntó a Laura, ¿ya tienes todo listo para el cumpleaños de tu ex?, a lo que Laura de León respondió de la siguiente manera: “en esta casa ya pasamos la página y no nos importa si cumple. Le deseamos lo mejor para su vida”, agregó.

En otra de las preguntas que la actriz respondió a los internautas, fue en una en la que le preguntaron acerca de la razón por la que no vive con su esposo y ella respondió: “¿cuál?”.

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Aunque por el momento, Laura ni Salomón han confirmado con exactitud que rompieron su relación, internautas han generado una gran variedad de comentarios acerca de las respuestas que dio la actriz diciendo que le desea lo mejor.

¿Cuándo cumple años Salomón Bustamante tras la reciente confesión que hizo Laura de León acerca de su vida sentimental?

Esta es la fecha de cumpleaños de Salomón Bustamante. | Foto: Canal RCN

Tras la reciente confesión que hizo Laura de León mediante sus redes sociales, diciendo que ella le desea lo mejor a la persona con la que estuvo involucrada, aseguró que le desea lo mejor.

Aunque crecen los rumores de una ruptura entre ella y Salomón, el reconocido presentador cumple el próximo 14 de abril. Por ello, los navegantes lo asocian de que sería él cuando Laura dijo que ya pasó la página y no importa si cumple su ex.