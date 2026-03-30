Manuela Gómez lanzó varias pullas a sus excompañeros de La casa de los famosos; ¿qué dijo de Valentino?

Manuela Gómez le lanzó varias pullas a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia 3, en entrevista en el programa matutino Buen Día Colombia.

Manuela Gómez fue eliminada por el camión de la mudanza de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Cómo calificó Manuela Gómez a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia 3?

Manuela calificó a sus compañeros de programa como cizañeros, mentirosos, chismosos, amorosos, envidiosos, entre otros.

Gómez no solamente habló de su experiencia con el formato, sino también de las impresiones que se lleva de cada uno de los habitantes.

Cuando le preguntaron a quién consideraba el personaje más cizañero del reality, Manuela señaló a Valentino Lázaro y a Tebi sin titubear.

Según sus palabras, ambos son expertos en sembrar dudas y discordias en los demás, llevándolos incluso al enfrentamiento sin ensuciarse de ninguna manera.

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¿Quién es la persona más chismosa en La casa de los famosos Colombia 3, según Manuela Gómez?

La paisa se reconoció como una de las competidoras chismosas, pero aclaró que no lo hacía de manera doble como Alejandro Estrada, de quien aseguró que acomoda la información a su favor.

Gómez también afirmó que su estadía dentro de la casa más famosa del país ha sido el mayor reto que ha tenido en su vida, incluso por encima del primer reality en el que participó y de varios sucesos fuertes de su historia personal.

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Para ella, estar encerrada y tener que seguir las órdenes del Jefe fue una experiencia frustrante, pues siempre se ha considerado una mujer independiente que no se deja mandar por nadie.

La experiencia de Manuela estuvo marcada por la presión y el desgaste emocional. Reconoció que el ritmo dentro de la casa era muy pesado y que le costaba cada vez más involucrarse de manera positiva en las dinámicas.

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Por eso, en los últimos días optaba por observar y escuchar, más que participar activamente.

Su salida, determinada por el famoso camión de la mudanza, fue para ella un alivio, aunque también dejó claro que se lleva aprendizajes importantes y recuerdos intensos de lo que vivió.