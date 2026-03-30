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Manuela Gómez se sinceró y reaccionó a la salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos

Manuela Gómez reveló cómo se siente tras volver a la realidad y habló de la salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Manuela Gómez reaccionó a salida de Yuli Ruiz
Manuela Gómez habló de salida de Yuli Ruiz. (Fotos Canal RCN)

Manuela Gómez salió de La casa de los famosos Colombia 3 luego que el camión de la mudanza se la llevara de la competencia.

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¿Qué reveló Manuela Gómez de su regreso a la realidad tras La casa de los famosos Colombia?

Manuela Gómez decidió sincerarse recientemente a través de sus historias de Instagram en donde habló de su sentir tras volver a la realidad después del reality del Canal RCN.

La antioqueña aseguró sentirse plenamente feliz de volver a su casa y estar junto a su hija, una sensación no podía explicar.

Estoy súper contenta de regresar a casa y estar con mi hija, no se puede describir con palabras toda esa emoción qué sentí cuando la vi.

Manuela aseguró que, aunque siente que perdió días junto a su hija, su paso por La casa de los famosos Colombia la hicieron valorar aún más su rol como mamá y querer disfrutar de su hija de ahora en adelante.

Siento todo el tiempo, quizás todo lo que me perdí, pero me siento súper contenta, como una ganadora, duré lo que tenía que durar, estoy en casita y a ponerme a trabajar.

Reencuentro de Manuela Gómez y su hija
Manuela Gómez se reencontró con su hija Samantha tras La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Manuela Gómez a la salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia 3?

Manuela Gómez también aseguró en sus historias que a pesar de estar afuera de la competencia iba a seguir atenta a todo lo que pasaba dentro del reality del Canal RCN.

La influenciadora también aprovechó para hablar de la eliminación de Yuli Ruiz, quien abandonó la competencia en la noche del 29 de marzo por decisión del público.

Manuela aseguró sentirse sorprendida por la salida de su compañera, pero dejó claro que la buscará cuando llegue a Medellín para seguir con su amistad y hasta ver qué hacen juntas.

Continuar el reality desde afuera con las personas que hemos salido, vi la noticia que Yuli salió, estoy esperándola para recibirla para chismosear y mirar qué nos inventamos.


Manuela frente a la forma en que salió de la competencia dejó claro que se siente orgullosa y tranquila, asegurando que, para ella el tema de realities quedaba chuleado y que tras su paso por Protagonistas y La casa de los famosos ahora solo quería dedicarse a sus emprendimientos y marca.

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