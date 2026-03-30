Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta

Aunque las grasas han sido vistas con desconfianza, no todas tienen efectos negativos. Estudios revelan que algunas son esenciales para la salud. Conocerlas puede ayudarte a mejorar tu bienestar diario y prevenir enfermedades.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Falleció reconocido actor dejó gran legado: así se confirmó

¿Qué son las grasas saludables?

Las grasas saludables son principalmente las grasas insaturadas, que se dividen en monoinsaturadas y poliinsaturadas. Estas se encuentran en alimentos como aguacates, aceite de oliva, nueces, semillas y pescados ricos en omega-3, como salmón y sardinas.

Las grasas saludables son principalmente las grasas insaturadas / (Foto de Freepik)

A diferencia de las grasas saturadas y trans, que se hallan en alimentos procesados y productos animales, las grasas insaturadas mantienen sus propiedades líquidas a temperatura ambiente y contribuyen al correcto funcionamiento del corazón y otros sistemas del cuerpo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex y Yuli Ruiz estrenan nuevo look en La casa de los famosos Colombia: así lucen ahora

¿Qué beneficios tiene consumir grasas saludables?

Incluir grasas saludables en la dieta ayuda a reducir el colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”, y favorece la salud cardiovascular. Estudios de Harvard Health (2026) y la Mayo Clinic indican que estas grasas también pueden mejorar la presión arterial, los niveles de insulina y triglicéridos.

Estos son algunos beneficios de consumir grasas saludables / (Foto de Freepik)

Además, investigaciones sobre omega-3 muestran efectos positivos en la salud cerebral y mental, ayudando a la atención, el autocontrol y la reducción de síntomas de ansiedad.

Artículos relacionados La casa de los famosos Yuli Ruiz reveló detalles sobre su beso con Altafulla en La casa de los famosos Colombia: ¿fue real?

¿Qué alimentos contienen grasas saludables?

Entre los principales alimentos con grasas saludables se destacan:

Aguacate y aceitunas: ricos en grasas monoinsaturadas y ácido oleico, beneficiosos para el corazón.

Pescados grasos: salmón, caballa y sardinas aportan omega-3 con propiedades antiinflamatorias.

Nueces y semillas: almendras, nueces, chía y lino aportan omega-3, fibra y antioxidantes.

Aceite de oliva extra virgen: ideal para consumir en crudo en ensaladas o tostadas.

Aceite de coco: contiene triglicéridos de cadena media que se usan rápidamente como energía, aunque su consumo debe ser moderado.

Estos son algunos de los alimentos que contienen grasas saludables / (Foto de Freepik)

Para aprovechar al máximo estas grasas, es recomendable evitar frituras a altas temperaturas con aceites refinados, que pueden transformar los lípidos en compuestos inflamatorios.

Elegir alimentos naturales, crudos o preparados al horno y al vapor asegura que sus beneficios se mantengan intactos y aporten energía, salud cardiovascular y bienestar integral.