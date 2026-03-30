Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta
Las grasas saludables aportan energía, protegen el corazón y contribuyen al favorecimiento de la salud cerebral y metabólica.
Aunque las grasas han sido vistas con desconfianza, no todas tienen efectos negativos. Estudios revelan que algunas son esenciales para la salud. Conocerlas puede ayudarte a mejorar tu bienestar diario y prevenir enfermedades.
¿Qué son las grasas saludables?
Las grasas saludables son principalmente las grasas insaturadas, que se dividen en monoinsaturadas y poliinsaturadas. Estas se encuentran en alimentos como aguacates, aceite de oliva, nueces, semillas y pescados ricos en omega-3, como salmón y sardinas.
A diferencia de las grasas saturadas y trans, que se hallan en alimentos procesados y productos animales, las grasas insaturadas mantienen sus propiedades líquidas a temperatura ambiente y contribuyen al correcto funcionamiento del corazón y otros sistemas del cuerpo.
¿Qué beneficios tiene consumir grasas saludables?
Incluir grasas saludables en la dieta ayuda a reducir el colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”, y favorece la salud cardiovascular. Estudios de Harvard Health (2026) y la Mayo Clinic indican que estas grasas también pueden mejorar la presión arterial, los niveles de insulina y triglicéridos.
Además, investigaciones sobre omega-3 muestran efectos positivos en la salud cerebral y mental, ayudando a la atención, el autocontrol y la reducción de síntomas de ansiedad.
¿Qué alimentos contienen grasas saludables?
Entre los principales alimentos con grasas saludables se destacan:
- Aguacate y aceitunas: ricos en grasas monoinsaturadas y ácido oleico, beneficiosos para el corazón.
- Pescados grasos: salmón, caballa y sardinas aportan omega-3 con propiedades antiinflamatorias.
- Nueces y semillas: almendras, nueces, chía y lino aportan omega-3, fibra y antioxidantes.
- Aceite de oliva extra virgen: ideal para consumir en crudo en ensaladas o tostadas.
- Aceite de coco: contiene triglicéridos de cadena media que se usan rápidamente como energía, aunque su consumo debe ser moderado.
Para aprovechar al máximo estas grasas, es recomendable evitar frituras a altas temperaturas con aceites refinados, que pueden transformar los lípidos en compuestos inflamatorios.
Elegir alimentos naturales, crudos o preparados al horno y al vapor asegura que sus beneficios se mantengan intactos y aporten energía, salud cardiovascular y bienestar integral.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike